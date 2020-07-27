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Haberler Galeri 2020 PMYO TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?

2020 PMYO TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?

PMYO 2020 taban puanlar ve başvuru tarihi belli oldu mu? 2020 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından PMYO'larda eğitim görmek isteyen adaylar ilgili ilanı beklemeye başladı. 2020 PMYO polis öğrenci alımında merak edilenleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, 2020 PMYO TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru ne zaman? PMYO şartları neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 12:27
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2020 PMYO TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?

PMYO 2020 taban puanlar ve başvuru tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 2020 yılına ait YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce PMYO adayı detayları araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının ardından başlayan PMYO başvuru sürecinde tarih merak ediliyor. TYT puanı ile alım yapılacak PMYO için ilan bekleniyor. Peki, 2020 PMYO TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru ne zaman? PMYO şartları neler? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 PMYO TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?

2020 PMYO BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi tarafından 2020 yılına ait PMYO ilanı henüz yayımlanmadı. YKS sonuçlarının ardından duyurulan başvuru kılavuzu için bekleyiş başladı. Kılavuzun bayramdan sonra yayımlanması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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2020 PMYO TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?

2020 PMYO TYT TABAN PUANI KAÇ?

PMYO ilanı henüz yayımlanmadığı için taban puan bilgisi de belli olmadı. Bir önceki yıllara göre taban puanları 250-270 arasında olması bekleniyor.

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2020 PMYO TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

2020 PMYO başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlara göre şartların şu şekilde olması bekleniyor:

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2020 PMYO TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.