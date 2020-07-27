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2020 PMYO TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?
PMYO 2020 taban puanlar ve başvuru tarihi belli oldu mu? 2020 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından PMYO'larda eğitim görmek isteyen adaylar ilgili ilanı beklemeye başladı. 2020 PMYO polis öğrenci alımında merak edilenleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, 2020 PMYO TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru ne zaman? PMYO şartları neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.07.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 12:27
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