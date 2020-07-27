2020 PMYO TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru ne zaman? Şartlar neler?

PMYO 2020 taban puanlar ve başvuru tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 2020 yılına ait YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce PMYO adayı detayları araştırmaya başladı. YKS sonuçlarının ardından başlayan PMYO başvuru sürecinde tarih merak ediliyor. TYT puanı ile alım yapılacak PMYO için ilan bekleniyor. Peki, 2020 PMYO TYT taban puanı açıklandı mı? Lise mezunu PMYO polis alımı başvuru ne zaman? PMYO şartları neler? İşte son gelişmeler...