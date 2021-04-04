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MEB son dakika: Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?
Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında eğitim ve öğretim için alınacak kararlar merak ediliyordu. Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı. Hal böyle olunca diğer iller için alınacak tüm kararlar için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?
Giriş Tarihi: 04.04.2021 15:40
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MEB son dakika: Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?
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MEB son dakika: Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?
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MEB son dakika: Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?
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MEB son dakika: Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?
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MEB son dakika: Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?