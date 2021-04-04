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Haberler Galeri MEB son dakika: Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?

MEB son dakika: Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?

Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında eğitim ve öğretim için alınacak kararlar merak ediliyordu. Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı. Hal böyle olunca diğer iller için alınacak tüm kararlar için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?

Giriş Tarihi: 04.04.2021 15:40
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MEB son dakika: Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?
MEB son dakika: Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?

Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci ve veli uzaktan eğitim için alınan kararları yakından takip ediyor. Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı. Artan vaka sayıları sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak kararlar merak ediliyor. İşte, hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?

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MEB son dakika: Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?
MEB son dakika: Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp karara bağladığı bildirildi.

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MEB son dakika: Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?
MEB son dakika: Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?

'5, 6, 7'NCİ SINIFLARDA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ'

Gelinen aşamada kentte özellikle son bir hafta içerisinde ve genç nüfustaki Covid-19 vaka sayılarındaki yükselişin, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

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MEB son dakika: Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?
MEB son dakika: Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?

"Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilmesine, ilkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine, ortaokullarda 5, 6, 7'nci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, ortaokul 8'nci sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine, lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, 12'nci sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi."

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MEB son dakika: Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?
MEB son dakika: Hangi illerde uzaktan eğitim başlıyor? İstanbul, Ankara, İzmir'de uzaktan eğitim mi olacak?

BAKAN SELÇUK, YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce programı kapsamında TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaretinin ardından basın mensuplarının yüz yüze eğitim sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.