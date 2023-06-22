Acil kilo vermek isteyenler denesin! Ender Saraç hurma diyeti nasıl uygulanır? Metabolizmayı anında hızlandırıyor...

DİYETLE İLGİLİ EN ÖNEMLİ NOT İSE; Hurma diyeti boyunca günde toplam 21 adet kadar hurma tüketme hakkınız vardır. Bunun üstüne asla çıkmayın. Yoğurt kalsiyum oranı yüksek bir besin olduğundan, diyet yaparken kemiklerinizi koruyup, erimesini önleyecektir.