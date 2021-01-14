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14 Ocak 2021, Perşembe
Haberler Galeri Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Yüzde 80'i tamamlandı
Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Yüzde 80'i tamamlandı
Son dakika haberi... Taksim'de yapımına devam edilen yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM), inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. AKM'deki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 14.01.2021 12:10