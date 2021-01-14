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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Yüzde 80'i tamamlandı

Son dakika haberi... Taksim'de yapımına devam edilen yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM), inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. AKM'deki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.01.2021 12:10
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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Yüzde 80'i tamamlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan, yeni AKM inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Yüzde 80'i tamamlandı

Son durumu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı.

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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Yüzde 80'i tamamlandı

AKM inşaatında görevli olan işçilerin çalışmaları aralıksız sürüyor. İnşaattaki son durum havadan da görüntülendi.

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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Yüzde 80'i tamamlandı

HAZİRAN AYINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane ve 885 araçlık otopark bulunacak.

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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Yüzde 80'i tamamlandı

Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak.