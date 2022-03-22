Bekçi alımı için beklenen açıklama: 3.250 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? 2022 bekçi alımı hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Mart ayının ilk haftasında 3 bin bekçi alımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bu gelişmelerin ardından 2022 bekçi alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı araştırılmaya başlandı. Peki, Polis Akademisi 3.250 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? 2022 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvuru şartlaro nelerdir? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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