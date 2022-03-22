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Bekçi alımı için beklenen açıklama: 3.250 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? 2022 bekçi alımı hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Mart ayının ilk haftasında 3 bin bekçi alımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bu gelişmelerin ardından 2022 bekçi alımı başvuru tarihi, şartları ve kadro dağılımı araştırılmaya başlandı. Peki, Polis Akademisi 3.250 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? 2022 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvuru şartlaro nelerdir? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:03
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Bekçi alımı için beklenen açıklama: 3.250 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? 2022 bekçi alımı hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı ilanı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 yılında 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte 'bekçi alımı ne zaman yapılacak?' gibi sorular araştrılmaya başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bekçi alımına ilişkin yeni açıklama geldi. Peki, Polis Akademisi 3.250 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? 2022 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Başvuru şartlaro nelerdir? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı için beklenen açıklama: 3.250 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? 2022 bekçi alımı hangi illere yapılacak?

BAKAN SOYLU'DAN "BEKÇİ ALIMI" AÇIKLAMASI

Bir televizyon programına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamada, 3.250 bekçi kadrosunun açılacağını belirtti.

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Bekçi alımı için beklenen açıklama: 3.250 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? 2022 bekçi alımı hangi illere yapılacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

2022 yılı bekçi alımı başvuru ilanı henüz yayımlanmadı. Polis Akademisi tarafından kısa süre içerisinde açılması beklenen bekçi ilanı ile birlikte başvuru tarihi ve kadro dağılımı belli olacak. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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Bekçi alımı için beklenen açıklama: 3.250 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? 2022 bekçi alımı hangi illere yapılacak?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmadığı için şartlar da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:

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Bekçi alımı için beklenen açıklama: 3.250 bekçi alımı başvuru ne zaman başlıyor? 2022 bekçi alımı hangi illere yapılacak?

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* En az 167 cm boyunda olmak,