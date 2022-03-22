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Haberler Galeri KPSS 2022/5 tercih son gün: Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe, sağlık personeli atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2022/5 tercih son gün: Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe, sağlık personeli atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2022/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin sağlık personeli alımları için tercih süreci bugün sona erecek. Hemşire, ebe ve birçok pozisyona yapılacak sağlık personeli alımı hakkında detayları yazımızda ele aldık. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, KPSS 2022/5 tercih nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe, sağlık personeli atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 12:16
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KPSS 2022/5 tercih son gün: Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe, sağlık personeli atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı sağlık personeli alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022/5 kapsamında tercihler alınıyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı için gerçekleştirilen tercih işlemleri bugün sona eriyor. Şimdi ise sıra sonuçlarda. KPSS 2022/5 tercihlerini gerçekleştiren adaylar, ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına kilitlendi. Peki, KPSS 2022/5 tercih nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe, sağlık personeli atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2022/5 tercih son gün: Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe, sağlık personeli atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2022/5 TERCİH SON GÜN

KPSS 2022/5 kapsamında Sağlık Bakanlığı sağlık personeli alımı tercihleri 22 Mart'ta yani bugün sona erecek. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile tercihlerini yapabilecek.

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KPSS 2022/5 tercih son gün: Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe, sağlık personeli atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kesin olarak tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı bilinmese de, bir önceki alımlarda sonuçlar 1-2 hafta içerisinde erişime açılmıştı. Bu tarih göz önünde bulundurulduğunda 2022 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının mart ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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KPSS 2022/5 tercih son gün: Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe, sağlık personeli atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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KPSS 2022/5 tercih son gün: Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe, sağlık personeli atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.