KPSS 2022/5 tercih son gün: Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe, sağlık personeli atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2022/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 10 bin sağlık personeli alımları için tercih süreci bugün sona erecek. Hemşire, ebe ve birçok pozisyona yapılacak sağlık personeli alımı hakkında detayları yazımızda ele aldık. Tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, KPSS 2022/5 tercih nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe, sağlık personeli atama sonuçları ne zaman açıklanacak?