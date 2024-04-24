24 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Teleferik kazasında hayatını kaybetmişti! Kabine biniş anları ortaya çıktı

Teleferik kazasında hayatını kaybetmişti! Kabine biniş anları ortaya çıktı

Antalya'da yaşanan, bir kişinin ölümü ile 17 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Tünektepe Teleferik kazasına dair güvenlik kamerası görüntüleri, olayın ayrıntılarını ortaya çıkardı. Görüntülerde, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş ile yaralı olarak kurtulan ailesinin kabine bindiği anlar da kayıt altına alınırken yolcuların uyarıları ve kazadan sadece saniyeler önce yapılan müdahaleler dikkat çekiyor.

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 24.04.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 11:51
  • 1
  • 22
Teleferik kazasında hayatını kaybetmişti! Kabine biniş anları ortaya çıktı

Antalya'daki Tünektepe Teleferik kazasında, güvenlik kamerası görüntüleri son anda yapılan uyarıları ve kazanın detaylarını gözler önüne serdi.

  • 2
  • 22
Teleferik kazasında hayatını kaybetmişti! Kabine biniş anları ortaya çıktı

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kazadan önceki beş dakika içinde, yolcuların üst istasyonda teleferik görevlilerini teknik bir sorun olduğuna dair uyardıkları görülüyor.

  • 3
  • 22
Teleferik kazasında hayatını kaybetmişti! Kabine biniş anları ortaya çıktı

İlk uyarıdan sonra teleferik, 25 saniye süreyle durduruluyor; ancak daha sonra tekrar çalıştırılıyor. Bu sırada, Avukat Memiş Gümüş ve ailesinin de içinde bulunduğu kabin, harekete geçtikten 50 saniye sonra, halat geçemediği için direğe takılarak kaza meydana geliyor.

  • 4
  • 22
Teleferik kazasında hayatını kaybetmişti! Kabine biniş anları ortaya çıktı

İHMAL, KAZAYA SEBEP OLAN ANA ETKENLERDEN BİRİ
Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, yolcuların ve operatörün etkileşimleri net bir şekilde gözlemleniyor. Operatör Serkan Yellice, yolcuların uyarısı üzerine teleferiği kısa bir süre durdurmasına rağmen, yeterli kontrolleri yapmadan sistemi tekrar çalıştırıyor. Bu durum, kazanın yaşanmasına sebep olan ana etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

  • 5
  • 22
Teleferik kazasında hayatını kaybetmişti! Kabine biniş anları ortaya çıktı

KAZA SONRASI İKİNCİ RAPOR HAZIRLANIYOR
Teleferik kazasının ardından olay yersi savcısının ikinci kez inceleme yaptığını açıklayan Av. Figen Çalıkuşu, hazırlanan yeni rapor sonrasında, ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün avukatlarının, tekrar tutuklanma kararına itiraz edeceklerini söyledi.