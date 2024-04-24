Teleferik kazasında hayatını kaybetmişti! Kabine biniş anları ortaya çıktı

İHMAL, KAZAYA SEBEP OLAN ANA ETKENLERDEN BİRİ

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, yolcuların ve operatörün etkileşimleri net bir şekilde gözlemleniyor. Operatör Serkan Yellice, yolcuların uyarısı üzerine teleferiği kısa bir süre durdurmasına rağmen, yeterli kontrolleri yapmadan sistemi tekrar çalıştırıyor. Bu durum, kazanın yaşanmasına sebep olan ana etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.