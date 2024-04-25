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Okullar Tatilde! Anaokulundan 12. Sınıfa Haftaya Ders Yok!

Eğitim camiasında ve öğrenci kesiminde sevinç ve heyecan giderek artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere gelecek hafta için özel bir müjdeyi duyurdu: hafta sonları dahil olmak üzere üç günlük tatil süresi sağlanacak. Bu tatil dönemleri, öğrencilere yoğun ders temposundan kısa bir ara verme fırsatı sunacak. Peki okullar ne zaman tatile girecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 07:29
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Okullar Tatilde! Anaokulundan 12. Sınıfa Haftaya Ders Yok!

Ülkemizde her yıl olduğu gibi, bu sene de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanacak. Ancak bu yılın özel bir durumu var: 1 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor olması, öğrencilerin kafalarını karıştırdı. Nisan ara tatilinin ardından, 2024 resmi tatil günleri merak konusu haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tatil takvimi ve yaz tatiline dair bilinmesi gerekenler ise merakla bekleniyor.

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Okullar Tatilde! Anaokulundan 12. Sınıfa Haftaya Ders Yok!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Tatili

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl, çeşitli etkinliklerle emek ve dayanışmanın önemine vurgu yapılacak. Özellikle işçi ve emekçilerin yanı sıra, öğrenciler de 1 Mayıs Çarşamba günü tatil yapacaklar. Bu tatil, bahar döneminde öğrencilere bir mola ve soluklanma fırsatı sunacak.

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Okullar Tatilde! Anaokulundan 12. Sınıfa Haftaya Ders Yok!

Öğrencilere 3 Günlük Tatil İmkanı

Öğrenciler, 1 Mayıs günü tatil yapacaklar ve ardından 2 gün daha okula devam edecekler. Hafta sonu tatiliyle birlikte, toplamda 3 günlük bir tatil fırsatı yakalayacaklar. Bu süre içinde dinlenme ve keyifli zaman geçirme imkanı bulacaklar.

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Okullar Tatilde! Anaokulundan 12. Sınıfa Haftaya Ders Yok!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Diğer bir önemli tarih ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Bu yıl Pazar gününe denk geliyor ve resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Öğrenciler için bu tatil, bir hafta sonu tatiliyle birleşerek keyifli bir dinlenme fırsatı sunacak.

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Okullar Tatilde! Anaokulundan 12. Sınıfa Haftaya Ders Yok!

Yaz Tatilinin Başlangıcı

2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler için 3 aylık yaz tatili başlayacak. Bu süre zarfında öğrenciler, dinlenmenin yanı sıra ders çalışmalarına ve sınav hazırlıklarına da zaman ayırmaları gerekiyor.