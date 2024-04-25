Okullar Tatilde! Anaokulundan 12. Sınıfa Haftaya Ders Yok!

Ülkemizde her yıl olduğu gibi, bu sene de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanacak. Ancak bu yılın özel bir durumu var: 1 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor olması, öğrencilerin kafalarını karıştırdı. Nisan ara tatilinin ardından, 2024 resmi tatil günleri merak konusu haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tatil takvimi ve yaz tatiline dair bilinmesi gerekenler ise merakla bekleniyor.