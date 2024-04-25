25 Nisan 2024, Perşembe
Okullar Tatilde! Anaokulundan 12. Sınıfa Haftaya Ders Yok!
Eğitim camiasında ve öğrenci kesiminde sevinç ve heyecan giderek artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere gelecek hafta için özel bir müjdeyi duyurdu: hafta sonları dahil olmak üzere üç günlük tatil süresi sağlanacak. Bu tatil dönemleri, öğrencilere yoğun ders temposundan kısa bir ara verme fırsatı sunacak. Peki okullar ne zaman tatile girecek?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 07:29
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