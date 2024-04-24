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Haberler Galeri MEB tatil kararını verdi! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflara ders yok! Öğrencilerin yüzleri bayram edecek! 

MEB tatil kararını verdi! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflara ders yok! Öğrencilerin yüzleri bayram edecek! 

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlerin memnuniyetini sağlayacak yeni bir adım atarak eğitim-öğretim yılında tatil olanaklarını artırmaya kararlı. Bahar döneminde ikinci ara tatilin sonrasında öğrencilere ve öğretmenlere ek tatil günleri sunulacak. Ayrıca, yaz tatilinin ne zaman başlayacağı da netleştirildi. İşte 2024 MEB tatil takvimine ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 06:50
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MEB tatil kararını verdi! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflara ders yok! Öğrencilerin yüzleri bayram edecek!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenler için sevindirici bir karar alarak eğitim-öğretim yılında ikinci ara tatil sonrasında ek tatil fırsatları sundu. Bahar döneminde okullara ek tatil günleri verilerek öğrencilerin ve öğretmenlerin dinlenme ve gevşeme imkanı sağlanacak. Ayrıca, yaz tatilinin başlangıç tarihi de belirlendi. İşte detaylar...

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MEB tatil kararını verdi! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflara ders yok! Öğrencilerin yüzleri bayram edecek!

Eğitimde Köklü Değişiklikler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin eğitim sektöründe köklü değişikliklerin yaşanacağını duyurarak, ilkokuldan liseye kadar tüm eğitim kademesini kapsayan yenilikçi kararlarını açıkladı. Bu kapsamda, öğrencilerin, öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının yeni düzenlemelere uyum sağlamasını hedefleyen önemli adımlar atılacak.

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MEB tatil kararını verdi! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflara ders yok! Öğrencilerin yüzleri bayram edecek!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Tatil

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatiller arasında yer alacak ve bu tarihte öğrencilerin de tatil yapma imkanı sağlanacak. Çarşamba gününe denk gelen bu tatil, öğrencilere bahar döneminde bir soluklanma fırsatı sunacak. Tatilin ardından öğrenciler, haftanın geri kalanında 2 gün daha okula gidip, hafta sonu tatiline kavuşacaklar.

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MEB tatil kararını verdi! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflara ders yok! Öğrencilerin yüzleri bayram edecek!

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Tatil

Öte yandan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da resmi tatiller arasında yer alacak. 2024 yılında Pazar gününe denk gelen bu tatil, öğrencilere ve vatandaşlara anlamlı bir dinlenme ve kutlama fırsatı sunacak.

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MEB tatil kararını verdi! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflara ders yok! Öğrencilerin yüzleri bayram edecek!

Eğitim Öğretim Yılının Sonu ve Yaz Tatili

2023-2024 eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler için 3 aylık yaz tatili başlayacak. Bu süre içerisinde öğrencilerin ders çalışmaları ve sınav hazırlıklarına devam etmeleri önem taşıyor.