24 Nisan 2024, Çarşamba
MEB tatil kararını verdi! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflara ders yok! Öğrencilerin yüzleri bayram edecek!
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlerin memnuniyetini sağlayacak yeni bir adım atarak eğitim-öğretim yılında tatil olanaklarını artırmaya kararlı. Bahar döneminde ikinci ara tatilin sonrasında öğrencilere ve öğretmenlere ek tatil günleri sunulacak. Ayrıca, yaz tatilinin ne zaman başlayacağı da netleştirildi. İşte 2024 MEB tatil takvimine ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 06:50
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