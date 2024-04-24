MEB tatil kararını verdi! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflara ders yok! Öğrencilerin yüzleri bayram edecek! 

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenler için sevindirici bir karar alarak eğitim-öğretim yılında ikinci ara tatil sonrasında ek tatil fırsatları sundu. Bahar döneminde okullara ek tatil günleri verilerek öğrencilerin ve öğretmenlerin dinlenme ve gevşeme imkanı sağlanacak. Ayrıca, yaz tatilinin başlangıç tarihi de belirlendi. İşte detaylar...