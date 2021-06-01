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Kahvehanelerde oyun ne zaman başlıyor? Kahvelerde okey, kağıt, iskambil ve tavla oynamak serbest mi?
Kahvehanelerde oyun ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar açıklandı. Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları sonrasında mekanların akıbeti belli oldu. 26 Nisan'da kapanan kahvehaneler yeniden açılacak. İşte, kahvehanelerde oyun ne zaman başlıyor? Kahvelerde okey, iskambil ve tavla oynamak serbest mi?
Giriş Tarihi: 01.06.2021 01:44Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 01:44