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Kahvehanelerde oyun ne zaman başlıyor? Kahvelerde okey, kağıt, iskambil ve tavla oynamak serbest mi?

Kahvehanelerde oyun ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar açıklandı. Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları sonrasında mekanların akıbeti belli oldu. 26 Nisan'da kapanan kahvehaneler yeniden açılacak. İşte, kahvehanelerde oyun ne zaman başlıyor? Kahvelerde okey, iskambil ve tavla oynamak serbest mi?

Giriş Tarihi: 01.06.2021 01:44 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 01:44
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Kahvehanelerde oyun ne zaman başlıyor? Kahvelerde okey, kağıt, iskambil ve tavla oynamak serbest mi?

Kahvehanelerde oyun ne zaman başlıyor? Kahvelerde okey, kağıt, iskambil ve tavla oynamak serbest mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahvehanelerde oyun oynanıp oynanmama durumuna göre harekete geçecek olan vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. İşte, Kahvehanelerde oyun ne zaman başlıyor? Kahvelerde okey, kağıt, iskambil ve tavla oynamak serbest mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kahvehanelerde oyun ne zaman başlıyor? Kahvelerde okey, kağıt, iskambil ve tavla oynamak serbest mi?

KAHVELERDE OYUN SERBEST Mİ?

Kahvehanelerde oyun oynamak, daha önceki süreçte pandemi etkilerini en aza indirebilmek için yasaklanmıştı. Bunun ardından ise kahvehanelerin kapatılması kararlaştırılmıştı.

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Kahvehanelerde oyun ne zaman başlıyor? Kahvelerde okey, kağıt, iskambil ve tavla oynamak serbest mi?

Yeni genelge ile kahvehaneler açık olacak. Kahvelerde oyun oynanıp oynanmayacağı ise İçişleri Bakanlığı genelgesinin tüm detayları yayımlandığı an netleşecek. Genelge 1 Haziran tarihinde yayımlanmış olacak.

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Kahvehanelerde oyun ne zaman başlıyor? Kahvelerde okey, kağıt, iskambil ve tavla oynamak serbest mi?

KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

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Kahvehanelerde oyun ne zaman başlıyor? Kahvelerde okey, kağıt, iskambil ve tavla oynamak serbest mi?

İŞTE ALINAN KARARLAR

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.