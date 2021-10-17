Tel Rıfat’ta PKK/YPG işgali nasıl bitecek?

Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı harekatı sonrası hem sivillere yönelik hem de TSK unsurlarına yönelik bombalı ve silahlı saldırılar var. Daha ziyade saldırılar nerede yoğunlaşıyor. Kerim Ulak, terörle mücadeleki son durumu anlattı:

"Terörle mücadele yurt içinde Eren Operasyonları 15 ayrı noktada sürüyor. Yurt içindeki terörist sayısı 175'e kadar düştü. Bir yandan yurt dışında Suriye ve Irak'ta operasyonlar yapılıyor. Terörle mücadelede milat 15 Temmuz darbe girişimidir. 2016'dan itibaren terör örgütü sempatizanı FETÖ'cülerin temizlenmesiyle birlikte terörle mücadelede farklı bir aşamaya geçtik. 4 ayrı konsept. Birimci konsept örgütü sınır ötesinde karşılama, tespit etmek ve yok etme çok başarılı bir şekilde uygulanıyor. Teröristlerin sınırımızla bağlantısı ortadan kaldırılıyor. İkinci maddemiz MİT'in önleyici istihbaratıyla terör örgütünün sözde lider kadrosunun yok edilmesi. SİHA'larımızın ve MİT'in ortak operasyonları çok önemli sonuçlar doğuruyor. Terör örgütünün sözde lider tablosuna çok ağır darbe vuruluyor."