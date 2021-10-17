ABD Türkiye’ye F-16’lar için teklif sundu

"ÇOK SERT BİR MÜCADELEMİZ VAR "

A Haber yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar şu değerlendirmede bulundu:

"Savaş uçağı ile ilgili ara dönem yaşamak zorundayız. Bunu nasıl kapatacağız bu bizim için son derece büyük bir sorun. Çünkü kendi milli muharip uçağımızı yapmak istiyoruz. Ama zamana ihtiyacımız var. Son derece güçlü bir enerji, para ve bilim üretmemiz gerekiyor. Özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'de bu süreçte mücadeleler devam ediyor. Çok sert bir mücadelemiz var. Hava hakimiyeti ve havada ortaya koyacağımız inisiyatifler son derece önemli. Başka bir yerden almamızı istemiyorlar. Sadece savaş uçağı almak bir mesele değil. Bir altyapı gerektiriyor. Yeni uçak alacağız ama alacağımız uçaklar Ege'deki güç dengesine karşılık gelecek mi?, Yunanistan'ın almış olduğu beşinci nesil savaş uçaklarıyla ABD'den almış olacağımız uçaklarla Yunanlılara karşı bir üstünlük sağlayabilecek miyiz?, bunlar son derece önemli. ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin ABD'ye ihtiyacı var. ABD'nin Türkiye'nin bu bağlılığını kendi menfaatleri konusunda nasıl değerlendireceği son derece önemli. "