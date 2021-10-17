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ABD Türkiye’ye F-16’lar için teklif sundu

Başkan Erdoğan, dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarla ilgili "Bu siyasi garabetten daha çok apaçık bir suçtur" dedi. Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber ekranlarında Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 17.10.2021 15:28 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 15:39
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ABD Türkiye’ye F-16’lar için teklif sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha öncesinde olduğu gibi memurları tehdit eden konuşmalarına ilişkin "Siyasi garabetten daha çok apaçık bir suçtur." dedi.

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ABD Türkiye’ye F-16’lar için teklif sundu

Kılıçdaroğlu, memurları tehdit eden ifadeleriyle siyasette elde edemediği başarıyı belli ifadeler kullanarak tersine çevirip kahraman imajı çizmeye çalışıyor.

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ABD Türkiye’ye F-16’lar için teklif sundu

"KILIÇDAROĞLU BİR FECAATTİR"

İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin "Kılıçdaroğlu bir fecaattir. Ülkenin birlik bütünlüğüne kastetmeye çalışıyor." Dedi.

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ABD Türkiye’ye F-16’lar için teklif sundu

Başkan Erdoğan, bugün yaptığı açıklamalarda F-16 meselesine değindi. Başkan Erdoğan, ABD ile F-16 anlaşması ile ilgili oldukça olumlu açıklamalarda bulundu.

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ABD Türkiye’ye F-16’lar için teklif sundu

"ÇOK SERT BİR MÜCADELEMİZ VAR "

A Haber yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar şu değerlendirmede bulundu:

"Savaş uçağı ile ilgili ara dönem yaşamak zorundayız. Bunu nasıl kapatacağız bu bizim için son derece büyük bir sorun. Çünkü kendi milli muharip uçağımızı yapmak istiyoruz. Ama zamana ihtiyacımız var. Son derece güçlü bir enerji, para ve bilim üretmemiz gerekiyor. Özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'de bu süreçte mücadeleler devam ediyor. Çok sert bir mücadelemiz var. Hava hakimiyeti ve havada ortaya koyacağımız inisiyatifler son derece önemli. Başka bir yerden almamızı istemiyorlar. Sadece savaş uçağı almak bir mesele değil. Bir altyapı gerektiriyor. Yeni uçak alacağız ama alacağımız uçaklar Ege'deki güç dengesine karşılık gelecek mi?, Yunanistan'ın almış olduğu beşinci nesil savaş uçaklarıyla ABD'den almış olacağımız uçaklarla Yunanlılara karşı bir üstünlük sağlayabilecek miyiz?, bunlar son derece önemli. ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin ABD'ye ihtiyacı var. ABD'nin Türkiye'nin bu bağlılığını kendi menfaatleri konusunda nasıl değerlendireceği son derece önemli. "