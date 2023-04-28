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Haberler Galeri KEMANKEŞ seyir füzesiyle TB2 gücüne güç katacak! Hiçbir ülkenin sınırına yaklaşmadan operasyon kabiliyeti

KEMANKEŞ seyir füzesiyle TB2 gücüne güç katacak! Hiçbir ülkenin sınırına yaklaşmadan operasyon kabiliyeti

Baykar tarafından yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi, TEKNOFEST'te ilk defa sergileniyor. BAYKAR Mühendisi Burak Özbek, "Bayraktar KEMANKEŞ, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI gibi milli SİHA platformlarımızın taarruzu gücünü bir üst seviyeye daha çıkaracak bir platform. Jet motoru olduğu için yüksek hızla hareket edip uzun menzile kadar gidide biliyor. KEMANKEŞ sayesinde daha TB2'nin görmediği 50 kilometrenin üzerindeki hedeflere bile taarruz kabiliyeti gelecek. Dolayısıyla TB2 hiç sınır hattına yaklaşmadan o sıcak bölgeye bile girmeden güvenli bölge içerisinde KEMANKEŞ'i fırlatıp taarruz gerçekleştirebilecek" dedi.

Giriş Tarihi: 28.04.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 14:31
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KEMANKEŞ seyir füzesiyle TB2 gücüne güç katacak! Hiçbir ülkenin sınırına yaklaşmadan operasyon kabiliyeti

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi, 27 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda sergilenecek. TEKNOFEST 2023 çerçevesinde halka açık bir şekilde sergileniyor.

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KEMANKEŞ seyir füzesiyle TB2 gücüne güç katacak! Hiçbir ülkenin sınırına yaklaşmadan operasyon kabiliyeti

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ, TEKNOFEST 2023'de ilk defa halka açık sergileniyor. Seyir füzesine vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Bayraktar KEMANKEŞ, adını; attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran tarihimizdeki okçulardan alıyor.

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KEMANKEŞ seyir füzesiyle TB2 gücüne güç katacak! Hiçbir ülkenin sınırına yaklaşmadan operasyon kabiliyeti

Bayraktar KEMANKEŞ, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'ya entegre edilerek görev yapabilecek. Yaklaşık 1 saat havada kalan mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek.

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KEMANKEŞ seyir füzesiyle TB2 gücüne güç katacak! Hiçbir ülkenin sınırına yaklaşmadan operasyon kabiliyeti

200+ kilometre görev menzili olan Bayraktar Kemankeş, 50 kilometre haberleşme menzilene sahip. Ayrıca yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek.

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KEMANKEŞ seyir füzesiyle TB2 gücüne güç katacak! Hiçbir ülkenin sınırına yaklaşmadan operasyon kabiliyeti

Bayraktar KEMANKEŞ seyir füzesi hakkında bilgi veren BAYKAR Mühendisi Burak Özbek, "TEKNOFEST 2023 çerçevesinde şuanda Bayraktar KEMANKEŞ'in yanındayız. Bayraktar KEMANKEŞ, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI gibi milli SİHA platformlarımızın taarruzu gücünü bir üst seviyeye daha çıkaracak bir platform. Aslında biz Bayraktar KEMANKEŞ'i milli akıllı seyir füzesi diyoruz.