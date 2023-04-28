AK Parti'den gencinden yaşlısına emeklisinden ev hanımına vaat yağmuru! Ekonomi alanında müjdeler üst üste gelecek

Seçimlere artık çok bir süre kalırken AK Parti özellikle ekonomi alanında verdiği vaatlerle vatandaşların takdirini topluyor. Başkan Erdoğan'ın gencinden yaşlısına, memurundan ev hanımına kadar çok kapsamlı vaatleri büyük bir ilgiyle takip edilirken bugüne kadar olduğu gibi verilen sözler tutulacak. Özellikle ekonomi alanındaki müjdeleriyle dikkat çeken AK Parti, seçimlerden sonra müjdeleri üst üste açıklayacak. İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin 2023 seçimlerine yönelik vaatleri...