TEKNOFEST'e hayran kaldılar Sabah ve A Haber'in medya paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST'e katılım Türkiye'nin dört bir yanından sürerken, ziyaretçiler festivalde gördükleri yeni yerli teknolojilerle gururlanıyor. TEKNOFEST'e gelen ziyaretçiler, "Savunma alanındaki çalışmaları görünce tüylerimiz diken diken oldu, göğsümüz kabardı. Organizasyon da mükemmel" dedi. Giriş Tarihi: 19.09.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 10:20
BU yıl ikinci kez kapılarını açan ve ilk gün 110 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST ikinci gününde de 7'den 77'ye her yaştan ziyaretçiyi ağırladı. Festival alanını ziyaret eden vatandaşlar Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi çalışmalarına hayran kaldı.
İşte Sabah'a konuşan ziyaretçilerin duyguları:
ABD'de yaşayan Orhun Saraçoğlu: Savunma alanında Türkiye'nin bu kadar ilerlemiş olduğunu görmek gurur veriyor. Organizasyon mükemmel. İnsan buraya geldiğinde bütün gün her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde düşünülmüş. Gençlerimizin çalışmalarını gördüm. Yeni nesil çok bilinçil yetişiyor. Bunlar gurur verici, önlerini açmak lazım. Göğsümüz kabardı.
İbrahim Özdemir: İHA'ları ve hava gösterilerini tüylerimiz diken diken izledik. Çocuklarım da havacı olsun istiyorum ama onların istemesi önemli. O yüzden geldik.
Oğlu Cengiz'in yardımıyla tekerlekli sandalyeyle TEKNOFEST'i gezen Gülser Narinci (79): Ümraniye'den geliyoruz. Çok güzel beğendim. Gurur duyduk. Herkese tavsiye ederim.
Gökhan Uğur: Gururlandık. Güzel bir atmosfer. Yapanlardan Allah razı olsun. İnsanlarda biraz şuuru geliştiriyor. Devamını istiyoruz bu tarz etkinliklerin. Ulaşım da kolay olduğu için gelmek istedik