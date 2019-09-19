TEKNOFEST'e hayran kaldılar

BU yıl ikinci kez kapılarını açan ve ilk gün 110 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST ikinci gününde de 7'den 77'ye her yaştan ziyaretçiyi ağırladı. Festival alanını ziyaret eden vatandaşlar Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi çalışmalarına hayran kaldı.