Gabar ve Cudi dağlarının etekleri fıstık bahçeleriyle doldu

Güneyce köy sakinlerinden Hamit Çekmaz, kendi imkanlarıyla 120 dönüm üzerinde 5 bin 126 fıstık ağacı, Genç Çiftçi Projesi kapsamında ise, 10 dönüm üzerinde 1000 nar ve 300 Amerikan fıstığı yetiştirmeye başladı. 2014 yılından beri fıstık yetiştirmeye başladığını anlatan Çekmaz, "Güneyce köyü 1987'de PKK terör örgütü tarafından ağır bir katliama maruz kaldı. Bu durumda biz direndik. Fakat 5 yıl sonra yani 1992'de buradan göç ettik, Kumçatı'ya yerleştik. 2002 yılında köye dönüş projesinden yararlanarak tekrar köyümüze geldik. Biz de bu adımı attık. Şırnak'ta yaşanan bu sorunların kaynağı insanların işsizliğinden kaynaklanıyor. Biz bu yüzden bu adımı attık. İş olunca insan işi ile uğraşıyor. Attığımız bu adımla herkesin iş sahibi olmasını istiyoruz. 10 dönüm arazisi olan biri bunu ektiğinde bu arazi ile uğraşır. Kargaşaya ayıracak zamanları olmaz. İşlerinin patronu olup, işçi çalıştırırlar. 100 dönümlük bir araziye fıstık ektiğimizde en az 10 insan çalıştırmak zorundayız. Hem kendimiz kazanırız hem de 10 aileyi geçindirmiş oluruz. 2014 yılında 1000 fıstık fidanı ektim. Ben burayı kurduğumda insanlar alay ediyorlardı. Tüccarı nereden bulacaksın, nereye satacaksın? diyorlardı. 2014'te diktiğim 1000 fidanı 4 yılda 20 bin fidan yaptım. Attığım bu adımla birlikte köylülerimize, akrabalarımıza vesile olduk. Bu adımla Şırnak merkez ve ilçelerde vatandaşların fıstık yetiştirmesine vesile oldum. Bu yıl 70 bin fıstık aşıladık. Fıstık uzun ömürlü bir meyvedir. Hem de istikbalimiz için maddi anlamda çok güzel bir adımdır" dedi.