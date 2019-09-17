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25.dönem POMEM polis, PÖH, komiser yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? 25.POMEM başvuru şartları neler?

25.dönem POMEM başvuruları bugün itibarıyla başladı. 10 gün sürecek başvurularla komiser yardımcısı olarak yetiştirilecek 2 bin öğrenci alınacak. Öğrencilerin bin 800'ü erkek, 200'ü kadın olacak. Ayrıca 500 PÖH alımı yapılacak. PÖH'lerin tamamı kadın olacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar başvuru şekli, şartları ve süresi gibi konuları araştırıyor. Peki, 25.dönem POMEM polis, PÖH, komiser yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? 25.POMEM başvuru şartları neler? İşte 25.dönem POMEM başvuruları ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 09:27
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25.dönem POMEM polis, PÖH, komiser yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? 25.POMEM başvuru şartları neler?

25.dönem POMEM başvuruları resmen başladı. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın olmak üzere 2 bin öğrencinin alınacağı duyurulmuştu. POMEM ile alınan adaylar komiser yardımcısı olarak yetiştirilecek. Ayrıca 500 kadın özel harekat polisi alınacak. Adaylara başvurular için yaklaşık 10 günlük zaman dilimi verildi. Peki, 25.dönem POMEM polis, PÖH, komiser yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? 25.POMEM başvuru şartları neler? İşte detaylar...

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25.dönem POMEM polis, PÖH, komiser yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? 25.POMEM başvuru şartları neler?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI YAPTIĞI AÇIKLAMA İLE DUYURMUŞTU

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak.

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25.dönem POMEM polis, PÖH, komiser yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? 25.POMEM başvuru şartları neler?

Ön başvurular, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrenci adaylığına başvuracak adayların, 2018 ve 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden 70 taban veya üzerinde puan, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarının en az 63 taban puanı almış olması gerekiyor. Adayların başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üyelikleri bulunmayacak.

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25.dönem POMEM polis, PÖH, komiser yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? 25.POMEM başvuru şartları neler?

ÖZEL HAREKAT İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Özel harekat öğrenci adayları, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek. Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden ilan edilecek.

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25.dönem POMEM polis, PÖH, komiser yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? 25.POMEM başvuru şartları neler?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 25. Dönem POMEM özel harekat branşında yetiştirilecek en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 500 kadın öğrenci alınacak.