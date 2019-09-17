25.dönem POMEM polis, PÖH, komiser yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? 25.POMEM başvuru şartları neler?

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI YAPTIĞI AÇIKLAMA İLE DUYURMUŞTU

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak.