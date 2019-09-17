25.dönem POMEM polis, PÖH, komiser yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? 25.POMEM başvuru şartları neler?
25.dönem POMEM başvuruları bugün itibarıyla başladı. 10 gün sürecek başvurularla komiser yardımcısı olarak yetiştirilecek 2 bin öğrenci alınacak. Öğrencilerin bin 800'ü erkek, 200'ü kadın olacak. Ayrıca 500 PÖH alımı yapılacak. PÖH'lerin tamamı kadın olacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar başvuru şekli, şartları ve süresi gibi konuları araştırıyor. Peki, 25.dönem POMEM polis, PÖH, komiser yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? 25.POMEM başvuru şartları neler? İşte 25.dönem POMEM başvuruları ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 17.09.2019 09:19Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 09:27