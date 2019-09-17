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Teröristler İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA'larına yakalanmamak için geçiş güzergahlarını demir kafeslerin üzerine yerleştirdikleri metal sac parçaları ile kapatmaya başladı.

Giriş Tarihi: 17.09.2019 13:06 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 13:07
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Teröristler İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar
Teröristler İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar

Türkiye'nin Fırat'ın Doğusuna yönelik düzenleyeceği olası operasyona karşı Resulayn'deki PKK/PYD'li teröristler SİHA ve İHA'lara yönelik yaklaşık 1 yıldır çalışma yapıyor.

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Teröristler İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar
Teröristler İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar

Teröristler ilçe merkezinde yoğunlukla kullandığı caddeleri demir kafeslerle kapatıp üzerini metal sac parçaları örtmeye başladı.

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Teröristler İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar
Teröristler İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar

Perde görevi görecek olan sac parçaları ile teröristlerin İHA ve SİHA'lara yakalanmadan rahat hareket etmesinin amaçlandığı öne sürüldü.

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Teröristler İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar
Teröristler İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar

Yerleştirilen sac parçalarının ise kilometrelerce uzunlukta olduğu görüldü.

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Teröristler İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar
Teröristler İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar