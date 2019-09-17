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Teröristler İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA'larına yakalanmamak için geçiş güzergahlarını demir kafeslerin üzerine yerleştirdikleri metal sac parçaları ile kapatmaya başladı.
Giriş Tarihi: 17.09.2019 13:06 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 13:07
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Teröristler İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar
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Teröristler İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar
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Teröristler İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar
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Teröristler İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar
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Teröristler İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar