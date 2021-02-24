Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Tek tek sıraladı! Hafta içi ve hafta sonu yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! İşte normalleşecek iller... Tek tek sıraladı! Hafta içi ve hafta sonu yasaklarıyla ilgili son dakika açıklaması! İşte normalleşecek iller...
Hafta içi ve hafta sonu yasaklarıyla ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, il bazında kademeli olarak normalleşmeye geçilecek. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, illere göre vaka sayılarını değerlendirdi ve normalleşmeye yakın illeri açıkladı. İl bazında normalleşme için 1 Mart tarihine işaret edildi. Vatandaşlar Kabine toplantısı sonrasında çıkacak kararları bekliyor.
Giriş Tarihi: 24.02.2021 16:44 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 16:44
Sağlık Bakanlığı tarafından yeni uygulamaya geçirilen il bazında koronavirüs haritası yakından takip ediliyor. İllerin haftalık vaka oranlarına göre 100 bin nüfusta vaka sayısı 10'un altında kalarak 'düşük riskli' görülen illerde kademeli normalleşme olması bekleniyor. Normalleşmeye yakın iller açıklanmaya devam ederken, kısıtlamaların kalkacağı iller için araştırmalar sürüyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, normalleşmeye yakın illeri değerlendirdi. Vaka sayısında istenilen seviyeye yaklaşan iller için normalleşme kararı alınacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında açıkladığı illerin haftalık vaka oranlarına göre 100 bin nüfusta vaka sayısı 10'un altında kalarak 'düşük riskli' görülen iller Hakkari, Şırnak, Muş, Batman ve Diyarbakır oldu. Vaka sayısı 100 bin nüfusta 100'ün üzerinde çıkan 12 il ise 'yüksek riskli' olarak haritada yer aldı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, illerin haftalık güncel verilerini, harita üzerinde inceleyerek, normalleşmeye yakın ve uzak illeri değerlendirdi.
Prof. Dr. İlhan, il il 100 bin nüfustaki vaka sayılarının yer aldığı haritanın, 1 Mart'ta başlayacak 'yerinde karar' için anahtar olacağını söyledi. İlhan, haritaya göre illerin kendi aralarında kategorize olduğunu net olarak gördüklerini belirterek, "Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerimiz 100 binde 200'den fazla. Konya, Aksaray, Osmaniye, Karaman illerimizin 100 binde 100'den fazla olduğunu gözlemliyoruz. Onun dışındaki illerimiz genel olarak aslında 100 binde 100'ün altındalar" dedi.
'ANKARA, ESKİŞEHİR İYİ DURUMDA' Prof. Dr. İlhan, vaka sayası 10'un altındaki düşük riskli 5 ilin yanında normalleşmeye en yakın diğer illeri incelerken, "Ankara, büyükşehir olarak baktığımızda aslında iyi bir durumda, Ankara'daki vatandaşlar kurallara uyuyorlar. Eskişehir iyi durumda, İzmir biraz daha olumsuz durumda; ama aslında Ankara'ya oldukça yakın gibi düşünülebilir.
Antalya biraz daha yüksek, bir üst seviyede gibi düşünmek gerekiyor, Mersin beraber şekilde yüksek. Adana örneğin Ankara'ya yakın bir skalada, Ankara ile benzer bir değişim yapılabilir. Hatay, Ankara'ya benzer bir zaman diliminde. Doğuya doğru Adıyaman'da olumsuz bir durum söz konusu, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş görece daha iyi.