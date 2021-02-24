Prof. Dr. İlhan, il il 100 bin nüfustaki vaka sayılarının yer aldığı haritanın, 1 Mart'ta başlayacak 'yerinde karar' için anahtar olacağını söyledi. İlhan, haritaya göre illerin kendi aralarında kategorize olduğunu net olarak gördüklerini belirterek, "Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerimiz 100 binde 200'den fazla. Konya, Aksaray, Osmaniye, Karaman illerimizin 100 binde 100'den fazla olduğunu gözlemliyoruz. Onun dışındaki illerimiz genel olarak aslında 100 binde 100'ün altındalar" dedi.