"Tek tek açıklayıp sıraladı" Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Yol haritası...

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İl bazında normale dönüşün sinyalleri sonrasında hangi illerde kafe ve restoranların açılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında kafe ve restoranlar için beklenen konulara değindi. Mart ayını işaret eden Erdoğan, kafeler, lokantalar ve restoranlar için yeni yol haritası hakkında bilgi verdi. Kafe ve restoranlar için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Yol haritası...