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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri "Tek tek açıklayıp sıraladı" Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Yol haritası... "Tek tek açıklayıp sıraladı" Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Yol haritası...
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde kafe ve restoranların çalışma sisteminde değişikliğe gidildi. Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi neticesinde yasakların ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan, kafe ve restoranlar için önümüzdeki günlerde yeni kararların alınacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, açıklamalarda bulundu. İşte, Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Yol haritası...
Giriş Tarihi: 19.02.2021 22:34
Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İl bazında normale dönüşün sinyalleri sonrasında hangi illerde kafe ve restoranların açılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında kafe ve restoranlar için beklenen konulara değindi. Mart ayını işaret eden Erdoğan, kafeler, lokantalar ve restoranlar için yeni yol haritası hakkında bilgi verdi. Kafe ve restoranlar için tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Yol haritası...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 KAFELER VE RESTORANLAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik öneme sahip Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, açıklamalarının bir kısmında kafelerin, restoranların ve lokantaların durumuna da değindi. Mart ayı itibarı ile kademeli normalleşmeye geçileceğinin müjdesini veren Erdoğan, kafeler ve restoranlar açılacak mı sorusu hakkında şunları söyledi:
"Salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları paylaşmak istiyorum. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.
İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.