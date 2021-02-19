Lise sınavları için son dakika gelişmesi: Lise sınavları iptal, ertelendi mi? Sınavlar nasıl olacak? İşte detaylar...

Lise sınavları iptal, ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitime devam eden liseler için sınavların nasıl olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Mart'tan itibaren birinci dönemde yapılamayan sınavların takvim detayları 2 haftayı geçmeyecek şekilde planlanacak. Veliler ve öğrenciler için sınavların nasıl yapılacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. İşte, lise sınavları iptal, ertelendi mi? Sınavlar nasıl olacak? İşte detaylar...