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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Lise sınavları için son dakika gelişmesi: Lise sınavları iptal, ertelendi mi? Sınavlar nasıl olacak? İşte detaylar... Lise sınavları için son dakika gelişmesi: Lise sınavları iptal, ertelendi mi? Sınavlar nasıl olacak? İşte detaylar...
Lise sınavları iptal, ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitime devam eden liseler için sınavların nasıl olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Mart'tan itibaren birinci dönemde yapılamayan sınavların takvim detayları 2 haftayı geçmeyecek şekilde planlanacak. Veliler ve öğrenciler için sınavların nasıl yapılacağı merak edilen konular arasında bulunuyor. İşte, lise sınavları iptal, ertelendi mi? Sınavlar nasıl olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.02.2021 21:56
Lise sınavları iptal, ertelendi mi? Sınavlar nasıl olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından birinci dönemde yapılamayan sınavların 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde planlanacağı duyurulmuştu. Lise sınavları için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milyonlarca öğrenci sınavların nasıl yapılacağını sorgulaması sürüyor. İşte, lise sınavları iptal, ertelendi mi? Sınavlar nasıl olacak? İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ, NE ZAMAN VE NASIL OLACAK?
Öğrenciler tarafından merak edilen lise sınavları son durum ile ilgili tüm detaylar şöyle;
Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde yayımlanan lise sınavları ile ilgili açıklamalarda şu detaylara yer verildi;
SINAV DETAYLARI
Liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.
Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.
Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak. Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek.