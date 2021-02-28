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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Tek tek açıkladı! Hafta içi ve hafta sonu yasaklarıyla ilgili sıcak gelişme! En riskli iller listesi... Tek tek açıkladı! Hafta içi ve hafta sonu yasaklarıyla ilgili sıcak gelişme! En riskli iller listesi...
Hafta içi ve hafta sonu yasaklarıyla ilgili sıcak gelişmeler yakından takip ediliyor. Gözler Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında bazı illerde istenilen seviyeye ulaşıldı. Risk haritasında istenilen seviyeye ulaşılan illerde bazı kısıtlamaların rafa kalkması bekleniyor. 65 yaş üstü, mekanlar ve sokağa çıkma kısıtlamaları için alınacak kararlar yakından takip ediliyor...
Giriş Tarihi: 28.02.2021 18:46
Tek tek açıkladı! Hafta içi ve hafta sonu yasaklarıyla ilgili sıcak gelişme! En riskli iller listesi belli oldu. Normalleşme adımlarının açıklanacağı Kabine toplantısı sonrasında hangi kararların alınacağı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş, hangi illerde kısıtlamaların kalkacağı, yüz yüze eğitim ve mekanlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Risk haritasına göre belirlenen illerde normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. Merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilirsiniz. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasaklarıyla ilgili sıcak gelişme...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Başkan Erdoğan; "Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." İfadelerine yer verdi. Bakan Koca ise şunları söyledi: "Bazı illerimizde buna yönelik özel tedbir planlarımız var. Vaka sayılarındaki artış, bazı illerimizin diğerlerinden daha geç normalleşme sürecine geçmesine neden olabilecek."
İSTANBULLULARA NORMALLEŞME MÜJDESİ!
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'un 1 Mart'tan itibaren kısıtlamanın azaltılmasına hazır olduğunu ifadef ederken müjdeyi verdi. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günkü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda normalleşme için tarih verdi,
"1 Mart itibarıyla kademeli normalleşeceğiz" dedi.
COVID-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Bakan Koca'nın konuya dair açıklaması şöyle;
"Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" paylaşımında bulundu.
Öte yandan İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek. Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceği ifade edilmişti.