Tek tek açıkladı! Hafta içi ve hafta sonu yasaklarıyla ilgili sıcak gelişme! En riskli iller listesi belli oldu. Normalleşme adımlarının açıklanacağı Kabine toplantısı sonrasında hangi kararların alınacağı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş, hangi illerde kısıtlamaların kalkacağı, yüz yüze eğitim ve mekanlar için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Risk haritasına göre belirlenen illerde normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. Merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilirsiniz. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasaklarıyla ilgili sıcak gelişme...