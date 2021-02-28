"O illerde başlayacak" 1 Mart'ta hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

1 Mart'ta hangi illerde yasaklar kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, normalleşme sinyali için 1 Mart tarihini işaret etmişti. İller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi liste olmak üzere dört gruba ayrılırken, hangi illerin normalleşeceği için gelecek açıklama bekleniyor. Bilim Kurulu tarafından verilen tavsiyeler neticesinde kısıtlamaların kalkacağı iller belli olacak. İşte, 1 Mart'ta hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...