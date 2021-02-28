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28 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "O illerde başlayacak" 1 Mart'ta hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı... "O illerde başlayacak" 1 Mart'ta hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...
1 Mart'ta hangi illerde yasaklar kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, normalleşme sinyali için 1 Mart tarihini işaret etmişti. İller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi liste olmak üzere dört gruba ayrılırken, hangi illerin normalleşeceği için gelecek açıklama bekleniyor. Bilim Kurulu tarafından verilen tavsiyeler neticesinde kısıtlamaların kalkacağı iller belli olacak. İşte, 1 Mart'ta hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...
Giriş Tarihi: 28.02.2021 18:31
1 Mart'ta hangi illerde yasaklar kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Normalleşme takvimi, hafta boyunca belirlenen risk haritasına göre belirlenecek. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiye kararları son olarak pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında belirlenen iller açıklanacak. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Receğ Tayyip Erdoğan, alınan kararları son dakika olarak açıklanacak. Yasaklar hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 1 Mart'ta hangi illerde yasaklar kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiye kararları son olarak pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında belirlenecek ve normalleşme sürecine ilişkin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında paylaşacak.
81 ilde yaşayan vatandaşlar, "yasaklar ne zaman kalkacak, 1 Mart'ta hangi şehirler normalleşecek sorularının yanıtını arıyor. İlleri günlük ve haftalık vaka sayılarına göre, kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere 4 gruba ayıran Sağlık Bakanlığı, hazırladığı listeleri illerdeki hastanelere göndermeye başladığı iddia edildi.
81 ilin nüfus sayısı, haftalık ve günlük vaka ortalamalarına göre hazırlanan listelerde, kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek.
Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak. Her hafta değişecek olan listelerde vaka sayısını düşürmeyi başaran iller sarı listeye girerek kısıtlı normalleşme ya da mavi listeye girip kontrollü normalleşmeye ulaşacak.