Tek parti iktidarı böyle son bulmuştu! Türk demokrasinin anlamlı günü

Bugün 14 Mayıs 1950'de Türkiye'de ilk kez tek parti iktidarının sandığa gömüldüğü tarihi seçimlerin yıl dönümü. Tek parti iktidarını deviren ve Türkiye'de demokratikleşmenin önünü açan bu tarihte Adnan Menderes öncülüğündeki Demokrat Parti iktidara gelmişti. 1946 yılında CHP tarafından yapılan hileli seçimlerde iktidarı alamayan DP, 1950 seçimlerinde ise halkın geniş bir kesiminden oy alarak İnönü'nün tek parti iktidarını devirmişti. Adnan Menderes'in Başbakan olması ile birlikte, Cumhurbaşkanı da Celal Bayar olmuştu. Demokrat Parti iktidarı döneminde, Türkiye'de çok ciddi atılımlar gerçekleşirken ekonomik olarak büyük bir sıçrayış ve tarıma dayalı sanayide büyük gelişmeler kaydedildi. İşte bu önemli tarihin öncesi ve sonrasıyla siyasi hayatımıza etkileri...