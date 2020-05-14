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Tek parti iktidarı böyle son bulmuştu! Türk demokrasinin anlamlı günü

Bugün 14 Mayıs 1950'de Türkiye'de ilk kez tek parti iktidarının sandığa gömüldüğü tarihi seçimlerin yıl dönümü. Tek parti iktidarını deviren ve Türkiye'de demokratikleşmenin önünü açan bu tarihte Adnan Menderes öncülüğündeki Demokrat Parti iktidara gelmişti. 1946 yılında CHP tarafından yapılan hileli seçimlerde iktidarı alamayan DP, 1950 seçimlerinde ise halkın geniş bir kesiminden oy alarak İnönü'nün tek parti iktidarını devirmişti. Adnan Menderes'in Başbakan olması ile birlikte, Cumhurbaşkanı da Celal Bayar olmuştu. Demokrat Parti iktidarı döneminde, Türkiye'de çok ciddi atılımlar gerçekleşirken ekonomik olarak büyük bir sıçrayış ve tarıma dayalı sanayide büyük gelişmeler kaydedildi. İşte bu önemli tarihin öncesi ve sonrasıyla siyasi hayatımıza etkileri...

Tek parti iktidarının bitişinin 70. yıl dönümü! Yeter söz milletin İşte 1950 Genel Seçimleri... TEK PARTİ İKTİDARININ BİTİŞİNİN 70. YIL DÖNÜMÜ! 'YETER SÖZ MİLLETİN' İŞTE 1950 GENEL SEÇİMLERİ...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 17:53
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Tek parti iktidarı böyle son bulmuştu! Türk demokrasinin anlamlı günü

Türk siyasi tarihinin simge isimlerinden Ali Adnan Menderes, 1899 yılında Aydın'da dünyaya geldi. Annesi Tevhide Hanım, babası Ethem Bey ve ablası Melike'yi verem hastalığından kaybeden Ali Adnan, okulunu bitirmesinin ardından dedesi Hacı Ali Paşazade'nin kendisine miras bıraktığı Çakırbeyli Çiftliği'nin başına geçti. Çiftliğin büyük bir bölümünün köylüler tarafından kullanıldığını fark eden Menderes, 1932 yılında çiftliğin bu bölümünü tapu terki yoluyla köylülere bıraktı.

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Tek parti iktidarı böyle son bulmuştu! Türk demokrasinin anlamlı günü

İzmir'in tanınmış ailelerinden Evliyazadelerin kızı Fatma Berrin Hanım ile 2 Eylu¨l 1928'de evlenen Menderes'in bu evliliğinden Yüksel, Mutlu ve Aydın adında üç çocuğu oldu.

Siyasi kariyerine Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda başlayan Menderes, bu parti kurulmadan önce CHP'den bir teklif almış ancak kabul etmemişti. Menderes, Celal Bayar, İttihat ve Terakki Mektebi'nden hocası Vasıf Çınar ve çok iyi tanıdığı Halit Onaran ile görüşmesi sonrasında CHP'ye katıldı.

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Tek parti iktidarı böyle son bulmuştu! Türk demokrasinin anlamlı günü

ATATÜRK'ÜN KEŞFİYLE MİLLETVEKİLLİĞİNE GİDEN YOL

CHP il yönetiminde göreve başlayan Menderes, parti teşkilatını Aydın'da yeniden kurdu.

Atatürk, Aydın'ı ziyareti kapsamında ilk başta kendisine iletilen "Eski SCF'liler il yönetimini ele geçirdi" iddiası üzerine CHP il yönetimini ziyaret etmek istememiş ancak heyetin ısrarı üzerine ziyaret gerçekleşmişti. Bu ziyaret kapsamında bir araya gelen Atatürk ve Menderes arasında soğuk başlayan görüşme 4 saat sürdü. Menderes'in görüşleri Atatürk'ün dikkatini çekti ve bunlardan bir rapor hazırlamasını istedi. Menderes, hazırladığı raporu Atatürk'e iletti.

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Tek parti iktidarı böyle son bulmuştu! Türk demokrasinin anlamlı günü

1931 yılındaki erken seçimde aday olmadığı halde milletvekili seçilen Menderes, kendisini aday listesine Atatürk'ün koyduğunu öğrendi. Menderes, 1935, 1939, 1943 seçimlerinde CHP Aydın Milletvekili olarak aralıksız 14 yıl parlamentoda CHP grubunda görev aldı. Menderes, hükümetin Toprak Reformu Tasarısı'nın 1945'te Meclis'teki görüşmeleri sırasında sergilediği karşı duruş sonrasında siyaset sahnesinde tanınan bir isim haline geldi.

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Tek parti iktidarı böyle son bulmuştu! Türk demokrasinin anlamlı günü

DÖRTLÜ TAKRİR

İzmir Milletvekili Celal Bayar, Aydın Milletvekili Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Kars Milletvekili Fuat Köprülü, 7 Haziran 1945'te CHP Meclis Grubu'na kanunlardaki ve parti tüzüğündeki antidemokratik hükümlerin kaldırılmasını içeren bir önerge verdi.

Türk siyasi hayatına "Dörtlü Takrir" olarak geçen önergenin verilmesinin ardından Celal Bayar'ın deyimiyle "partide fırtına koptu".