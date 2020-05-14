Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının uygulanacağının açıklanmasının ardından bayramda da sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 18:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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