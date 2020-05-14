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Haberler Galeri Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

Son dakika... Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının uygulanacağının açıklanmasının ardından bayramda da sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 18:05
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Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

Son dakika... Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının bayramda da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. AK Parti MYK toplantısında, Başkan Recep Tayyip bilgi veren kurmayları yapılan araştırmalarda vatandaşın da bayramda sokağa çıkma yasağını desteklediğini belirttiler. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İşte son gelişmeler...

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Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

AK Parti'nin önceki gün Başkan Recep Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilanı da gündeme geldi.

Toplantıda ayrıca pandemide normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

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Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

Hürriyet'in haberine göre; Kurmaylar, yapılan araştırmalarda Ramazan Bayramı'nda vatandaşın da sokağa çıkma yasağını desteklediğini Başkan Erdoğan'a iletti.

Konu ile ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi.

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Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

15 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

16-17-18-19 Mayıs'ta Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA İLİŞKİN GENELGE

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, genelgede, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbirin uygulandığı belirtildi.