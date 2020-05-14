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Haberler Galeri 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

Son dakika... 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Türkiye'de 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanacak yasağın hangi illerde olacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderildi. Peki, 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 16:45
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15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

Son dakika... Türkiye'de 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı, 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağının hangi illerde olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda, internet üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? İşte 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi...

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15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

15 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

16-17-18-19 Mayıs'ta Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA İLİŞKİN GENELGE

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, genelgede, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbirin uygulandığı belirtildi.

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15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

Genelgede, alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'ı kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanunu ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca il valileri tarafından belirtilen ek tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Genelge kapsamında, 15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

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15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav ve kasaplar sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 15 Mayıs Cuma günü saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.