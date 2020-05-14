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15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
Son dakika... 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Türkiye'de 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanacak yasağın hangi illerde olacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderildi. Peki, 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi...
Giriş Tarihi: 14.05.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 16:45
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