Tek bir formülle tığ gibi inceldi! 2 çocuk annesi Pelin Akil fazla kilolarından böyle kurtuldu! İşte diyet listesi...

DOĞUM KİLOLARINDAN BÖYLE KURTULDU

Güzel oyuncunun günlük rutini erken kalkarak sabah sporu yapmakla başlıyor. Aerobik egzersizler, yoga ve pilates gibi aktivitelerle hem kalori yakıyor hem de vücut esnekliğini artırıyor.

Ayrıca haftanın belirli günlerinde fitness eğitmeniyle çalışarak daha yoğun bir antrenman programı da uyguluyor.