Arka Sokaklar ne zaman başlıyor, 18. sezon tarihi belli oldu mu? Haber geldi, eski oyuncular....

"Arka Sokaklar ne zaman başlıyor?" sorusu dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. 638. bölümde yayına ara veren diziyle ilgili sevindiren haber geldi. 17 yıldır yayınlanan, Cuma akşamlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar, erkanlara geri dönüyor. Bu noktada izleyiciler, oyuncu kadrosu ve çekim tarihini araştırmaya başladı. İşte, Arka Sokaklar hakkında merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 07.07.2023 18:45 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 18:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL