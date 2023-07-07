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Haberler Galeri Arka Sokaklar ne zaman başlıyor, 18. sezon tarihi belli oldu mu? Haber geldi, eski oyuncular....

Arka Sokaklar ne zaman başlıyor, 18. sezon tarihi belli oldu mu? Haber geldi, eski oyuncular....

"Arka Sokaklar ne zaman başlıyor?" sorusu dizinin hayranları tarafından araştırılıyor. 638. bölümde yayına ara veren diziyle ilgili sevindiren haber geldi. 17 yıldır yayınlanan, Cuma akşamlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar, erkanlara geri dönüyor. Bu noktada izleyiciler, oyuncu kadrosu ve çekim tarihini araştırmaya başladı. İşte, Arka Sokaklar hakkında merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 07.07.2023 18:45 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 18:45
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Arka Sokaklar ne zaman başlıyor, 18. sezon tarihi belli oldu mu? Haber geldi, eski oyuncular....

Arka Sokaklar dizisinden müjdeli haber! 17 yıldır aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizi 638. bölümüyle ekranlara ara vermişti. O günden itibaren izleyiciler, yeni bölümlerin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşanandı. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? İşte, yeni sezon hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar ne zaman başlıyor, 18. sezon tarihi belli oldu mu? Haber geldi, eski oyuncular....

Dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, dizinin final bölümü çekilmeden bittiğini açıklamıştı. Yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacağı açıklanan Arka Sokaklar ile ilgili heyecanlandıran gelişme yaşandı.

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Arka Sokaklar ne zaman başlıyor, 18. sezon tarihi belli oldu mu? Haber geldi, eski oyuncular....

ÇEKİMLER BAŞLIYOR!

638. bölümde yayınına ara veren Arka Sokaklar dizisi, 17 yıldır kesintisiz yayınlanıyordu. Çekimleri duran dizinin 18. sezon tarihi belli oldu.

Arka Sokaklar, Ağustos ayında sete çıkacak.

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Arka Sokaklar ne zaman başlıyor, 18. sezon tarihi belli oldu mu? Haber geldi, eski oyuncular....

Yeni sezonda ekranda olacak dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu.

Erler Film'in patronu, duayen yapımcı Türker İnanoğlu, sağlık sorunları nedeniyle diziye devam edemeyince projenin haklarını bir yıllığına devredilmişti.

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Arka Sokaklar ne zaman başlıyor, 18. sezon tarihi belli oldu mu? Haber geldi, eski oyuncular....

Yeni sezonda bir ayrılık yaşandığı haberleri son döneme damgasını vurdu. Uzun yıllardır Selin karakterine hayat veren deneyimli oyuncu Oya Okar diziye veda etti.