MEB duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen mülakatları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular bugün tamamlanacak. Başvuru yapan öğretmen adayları şimdi ise sözlü sınava katılacak. Sınav öncesinde en çok merak edilenlerden biri de mülakatların yapılacağı yer bilgisi oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen mülakatları ne zaman? İşte cevaplar...