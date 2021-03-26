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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen mülakatları ne zaman? MEB duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen mülakatları ne zaman?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular bugün tamamlanacak. Başvuru yapan öğretmen adayları şimdi ise sözlü sınava katılacak. Sınav öncesinde en çok merak edilenlerden biri de mülakatların yapılacağı yer bilgisi oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen mülakatları ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.03.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 16:42
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Bu kapsamda adaylardan 15-26 Mart tarihleri arasında ön başvuru alındı. Başvuru işlemlerini yapan adaylar heyecan içinde mülakat tarihini beklerken, bir yandan da sınava katılacakları yer bilgisini araştırıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 öğretmen mülakatları ne zaman? İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli sınav yerleri 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
Sözlü sınav 17 Mayıs - 6 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.
Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür;bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.
Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in yayımladığı takvime göre, sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.