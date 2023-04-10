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Haberler Galeri Askerlik Mayıs celbi ne zaman belli olacak? 2023 e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı | Askerlik yerleri tarihleri...

Askerlik Mayıs celbi ne zaman belli olacak? 2023 e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı | Askerlik yerleri tarihleri...

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erler için geri sayım başladı. Yükümlüler sevk belgelerini sevk tarihinin 10 gün öncesinden alabilmekte. Peki mayıs ayı askerlik celpleri ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 15:10
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Askerlik Mayıs celbi ne zaman belli olacak? 2023 e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı | Askerlik yerleri tarihleri...

Askerlik mayıs ayı celpleri için geri sayım başladı. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü mayıs celplerinin açıklanacağı tarihi paylaştı. Peki askerlik mayıs ayı celbi ne zaman belli olacak? İşte 2023 e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı...

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Askerlik Mayıs celbi ne zaman belli olacak? 2023 e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı | Askerlik yerleri tarihleri...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

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Askerlik Mayıs celbi ne zaman belli olacak? 2023 e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı | Askerlik yerleri tarihleri...

Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

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Askerlik Mayıs celbi ne zaman belli olacak? 2023 e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı | Askerlik yerleri tarihleri...

Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

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Askerlik Mayıs celbi ne zaman belli olacak? 2023 e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı | Askerlik yerleri tarihleri...

Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2023 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir.