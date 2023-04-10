Askerlik Mayıs celbi ne zaman belli olacak? 2023 e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı | Askerlik yerleri tarihleri...

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapan yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erler için geri sayım başladı. Yükümlüler sevk belgelerini sevk tarihinin 10 gün öncesinden alabilmekte. Peki mayıs ayı askerlik celpleri ne zaman açıklanacak?