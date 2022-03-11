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Haberler Galeri TCDD işçi alımı son gün: 2022 İŞKUR TCDD işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nasıl?

TCDD işçi alımı son gün: 2022 İŞKUR TCDD işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nasıl?

İŞKUR aracılığıyla yapılan TCDD işçi alımı başvuruları bugün sona eriyor. TCDD'ye yapılacak 180 tren teşkil işçisi alımı için başvuru yapan vatandaşlar, sözlü sınav için hazırlıklarını sürdürürken henüz başvuru yapamayanların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2022 İŞKUR TCDD işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nasıl? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 16:07
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TCDD işçi alımı son gün: 2022 İŞKUR TCDD işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nasıl?

TCDD işçi alımı son gün! TCDD tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ilan sürecinde 180 tren teşkil işçisi alınacağı bildirilmişti. 7 Mart'ta başlayan başvurular 11 Mart'ta yani bugün sona erecek. TCDD işçi alımı sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 İŞKUR TCDD işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nasıl? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TCDD işçi alımı son gün: 2022 İŞKUR TCDD işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nasıl?

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular 7-11 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak. Adayla başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecekler. İlan tarihi itibariyle adayların 31 yaşından gün almamış olması şartı aranıyor.

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TCDD işçi alımı son gün: 2022 İŞKUR TCDD işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nasıl?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.

* İlan tarihi itibariyle adayların 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

* İşgücü talebine ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecek.

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TCDD işçi alımı son gün: 2022 İŞKUR TCDD işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nasıl?

İlan edilen işgücü talebine başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adaylar istenilen belgeleri; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan
edilecek tarihler arasında şahsen veya postayla teslim edecekler. Teslim edilen evraklar kontrol edilecek.

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecek.

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TCDD işçi alımı son gün: 2022 İŞKUR TCDD işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nasıl?

İstenilen belgeler;

* Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

* TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.