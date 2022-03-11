TCDD işçi alımı son gün: 2022 İŞKUR TCDD işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nasıl?

İŞKUR aracılığıyla yapılan TCDD işçi alımı başvuruları bugün sona eriyor. TCDD'ye yapılacak 180 tren teşkil işçisi alımı için başvuru yapan vatandaşlar, sözlü sınav için hazırlıklarını sürdürürken henüz başvuru yapamayanların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, 2022 İŞKUR TCDD işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve başvuru şartları nasıl? İşte cevaplar...