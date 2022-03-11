11 Mart 2022, Cuma
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Müjdeli haberin gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nda görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru süreci ve kadro dağılımını araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 11.03.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 16:32
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