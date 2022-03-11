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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Müjdeli haberin gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nda görev almak isteyen vatandaşlar, başvuru süreci ve kadro dağılımını araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 16:32
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Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, binlerce vatandaşın heyecanla beklediği müjdeli haberi duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin sürekli işçi alımı olmak üzere toplam 20 bin personel alınacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılında yapacağı 20 bin personel alımında kadro dağılımı şu şekilde olacak:

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Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?

* 5.175 Hemşire
* 800 Ebe
* 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri
* 732 Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi.

* 10.000 Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı

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Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 bin sağlık personeli alımı için, branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi. İlerleyen günlerde ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile 10 bin sağlık personeli alımına ilişkin başvuru tarihi ve şartlar belli olacak.

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Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN İŞÇİ ALIMI NE ZMAN?

Sürekli işçi alımı başvuruları 15 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.