Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, binlerce vatandaşın heyecanla beklediği müjdeli haberi duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin sürekli işçi alımı olmak üzere toplam 20 bin personel alınacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman? 2022 sağlık personeli ve işçi alımı kadro dağılımı nasıl olacak? İşte haberin detayları...