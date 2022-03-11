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A Haber İrpin'de bombalanan yerleşim yerlerini ve füzenin imha edildiği anları görüntüledi

Ukrayna'ya yönelik Rus saldırıları 16. gününe girdi. Başkent Kiev'in yakınındaki İrpin'de de tahliye çalışmaları devam ediyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt bölgedeki yıkımı ve tahliye çalışmalarını görüntüledi. Öte yandan A Haber ekibi yine İrpin'de, bölgedeki son durumu takip ettiği sırada bir füze havada imha edildi. O anlar da kameralara yansıdı.

A Haber
Giriş Tarihi: 11.03.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 16:08
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A Haber İrpin’de bombalanan yerleşim yerlerini ve füzenin imha edildiği anları görüntüledi

Emine Kavasoğlu'nun bölgeden aktardıkları:

"Biz şu anda İrpin kent merkezindeyiz. Art arda düzenlenen bombardımandan sonra kent artık tamamen harabeye dönmüş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A Haber İrpin’de bombalanan yerleşim yerlerini ve füzenin imha edildiği anları görüntüledi

Eskiden market olan bir iş yeri yıkılmış durumda onun hemen yanında bir araç kullanılmaz hale gelmiş vaziyette.

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A Haber İrpin’de bombalanan yerleşim yerlerini ve füzenin imha edildiği anları görüntüledi

Tabi sadece binalar ya da iş yerleri değil ibadethanelerde bu saldırılardan büyük hasar aldı.

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A Haber İrpin’de bombalanan yerleşim yerlerini ve füzenin imha edildiği anları görüntüledi

Kentin hemen meydanında bulunan bir kilise tamamen camları paramparça olmuş durumda. Bahçesinde de büyük hasar meydana geldi.

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A Haber İrpin’de bombalanan yerleşim yerlerini ve füzenin imha edildiği anları görüntüledi

Şu anda İrpin'de sivil bir yaşam yok. Hava saldırlar devam ediyor, Ukrayna bunlara karşılık vermeye çalışıyor. Saldırı sesleri çok rahat geliyor.