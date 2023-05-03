TC İLE SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2023 | 14 Mayıs nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? YSK e-devlet seçmen kaydı işlemleri!

TC ile seçmen kaydı sogulama ekranı e-devlet! "14 Mayıs'da nerede hangi okulda oy kullanacağım?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimlerine sayılı günler kala milyonlarca kişi, seçmen kaydı sorgulama işlemlerini gündeme getirdi. Peki, Seçmen kaydı nasıl öğrenilir? Nerede oy kullanacağım YSK? İşte yurt içi seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023!