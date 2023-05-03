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Haberler Galeri TC İLE SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2023 | 14 Mayıs nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? YSK e-devlet seçmen kaydı işlemleri!

TC İLE SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2023 | 14 Mayıs nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? YSK e-devlet seçmen kaydı işlemleri!

TC ile seçmen kaydı sogulama ekranı e-devlet! "14 Mayıs'da nerede hangi okulda oy kullanacağım?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri seçimlerine sayılı günler kala milyonlarca kişi, seçmen kaydı sorgulama işlemlerini gündeme getirdi. Peki, Seçmen kaydı nasıl öğrenilir? Nerede oy kullanacağım YSK? İşte yurt içi seçmen kaydı sorgulama ekranı 2023!

Giriş Tarihi: 03.05.2023 13:43
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TC İLE SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2023 | 14 Mayıs nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? YSK e-devlet seçmen kaydı işlemleri!

YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı e-devlet 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TC İLE SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2023 | 14 Mayıs nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? YSK e-devlet seçmen kaydı işlemleri!

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Her seçim döneminde olduğu gibi seçmenler e-devlet içerisinde yer alan YSK yurt içi seçmen kaydı sorgulama işlemlerini kullanabilecekler. Önümüzdeki günlerde aktif hale gelecek uygulamada kişiler hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecekler. Seçim dönemlerinde aktif olan hizmet sayesinde seçmenler oy kullanacakları bölgeleri kolaylıkla öğrenebiliyorlar.

E-DEVLET YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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TC İLE SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2023 | 14 Mayıs nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? YSK e-devlet seçmen kaydı işlemleri!

Aynı şekilde yurt dışında yaşayan seçmenler de Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın e-devlet'te yer alan bir diğer hizmeti olan "yurt dışı seçmen kaydı sorgulama" hizmetini kullanabilecekler.

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TC İLE SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2023 | 14 Mayıs nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? YSK e-devlet seçmen kaydı işlemleri!

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için askıya çıkan seçmen listeleri, "Seçmen Sorgulama Uygulaması" ile sorgulanabilecek. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına gidecek olan vatandaşlar şimdiden nerede oy kullanacaklarını merak etmeye başladı.

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TC İLE SEÇMEN KAYDI SORGULAMA 2023 | 14 Mayıs nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? YSK e-devlet seçmen kaydı işlemleri!

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI!

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA