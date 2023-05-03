12.sınıf devamsızlık affı 2023! Lisede devamsızlık kaç gün? Okullarda devamsızlık kalktı mı, sınıfta kalma olmayacak mı?

"Okullarda sınıfta kalma var mı, yok mu, devamsızlık kalktı mı?" gibi sorular binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. 12. sınıflara devamsızlık affı konusu lisede eğitim gören ve devamsızlık yüzünden sınıf tekrarı korkusu yaşayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bakan Özer, konuyla ilgili olarak son dakika açıklaması yaptı. Peki, devamsızlık affı nedir, sınıfta kalma olmayacak mı? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı son duyurular 2023!