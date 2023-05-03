HaberlerGaleri12.sınıf devamsızlık affı 2023! Lisede devamsızlık kaç gün? Okullarda devamsızlık kalktı mı, sınıfta kalma olmayacak mı?
12.sınıf devamsızlık affı 2023! Lisede devamsızlık kaç gün? Okullarda devamsızlık kalktı mı, sınıfta kalma olmayacak mı?
"MEB 12.sınıf devamsızlık kalktı mı?" sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Konuya ilişkin son dakika açıklaması dün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Yapılan açıklamanın ardından lise 12. sınıfta eğitimlerini sürdüren öğrenciler, "lisede devamsızlık kaç gün? Devamsızlıktan sınıfta kalma kalma olmayacak mı? sorularını gündeme taşıdı. İşte devamsızlık affı 2023 hakkında merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 03.05.2023 13:14Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 13:14