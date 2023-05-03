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Haberler Galeri 12.sınıf devamsızlık affı 2023! Lisede devamsızlık kaç gün? Okullarda devamsızlık kalktı mı, sınıfta kalma olmayacak mı?

12.sınıf devamsızlık affı 2023! Lisede devamsızlık kaç gün? Okullarda devamsızlık kalktı mı, sınıfta kalma olmayacak mı?

"MEB 12.sınıf devamsızlık kalktı mı?" sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Konuya ilişkin son dakika açıklaması dün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Yapılan açıklamanın ardından lise 12. sınıfta eğitimlerini sürdüren öğrenciler, "lisede devamsızlık kaç gün? Devamsızlıktan sınıfta kalma kalma olmayacak mı? sorularını gündeme taşıdı. İşte devamsızlık affı 2023 hakkında merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 03.05.2023 13:14 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 13:14
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12.sınıf devamsızlık affı 2023! Lisede devamsızlık kaç gün? Okullarda devamsızlık kalktı mı, sınıfta kalma olmayacak mı?

"Okullarda sınıfta kalma var mı, yok mu, devamsızlık kalktı mı?" gibi sorular binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. 12. sınıflara devamsızlık affı konusu lisede eğitim gören ve devamsızlık yüzünden sınıf tekrarı korkusu yaşayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bakan Özer, konuyla ilgili olarak son dakika açıklaması yaptı. Peki, devamsızlık affı nedir, sınıfta kalma olmayacak mı? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı son duyurular 2023!

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12.sınıf devamsızlık affı 2023! Lisede devamsızlık kaç gün? Okullarda devamsızlık kalktı mı, sınıfta kalma olmayacak mı?

12. SINIFLARDA DEVAMSIZLIK KALKTI MI?

CNN Türk canlı yayınında konuşan Bakan Özer, "Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. Bu dönem özellikle depremden sonra travmalı bir süreç yaşandığı için erken açıklayacağız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, onlar muaf olacak. Rahat rahat üniversite sınavına hazırlanabilirler" açıklamasını yaptı.

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12.sınıf devamsızlık affı 2023! Lisede devamsızlık kaç gün? Okullarda devamsızlık kalktı mı, sınıfta kalma olmayacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasının satır başları şu şekilde;

"EĞİTİMİN NORMALLEŞMESİ İÇİN BÜYÜK EMEK VERDİK"

"Türkiye'nin daha önce deneyimleyemediği bir depremdi. Eğitim ile ilgili süreçli tüm çalışanlarımızla birlikte yürütmek için gayret sarf ettik. Eğitimin normalleşmesi için büyük emek verdik. Eğitimi normalleştirmeden bölgeyi normalleştirmek mümkün değildi. Başlangıç aşamasında çadırlarda konteynerlarda okullar kurduk. Çocuklarımızın travmayı atlatması için tüm çabayı sarf ettik. 10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Valilerimiz sahada.

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12.sınıf devamsızlık affı 2023! Lisede devamsızlık kaç gün? Okullarda devamsızlık kalktı mı, sınıfta kalma olmayacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilmeyen hiçbir yapıda eğitime başlamadık. İlk depremde 24 okulumuz yıkıldı. En güvenli yapıların okullar olduğu ortaya çıktı. Kurumlar hizmetini devam ettirmek için okullarımızı kullandı. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden destek verirken okulları normalleştirmeyle ilgili süreci tamamladık. 465 bin vatandaş okullarımızda konakladı.

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12.sınıf devamsızlık affı 2023! Lisede devamsızlık kaç gün? Okullarda devamsızlık kalktı mı, sınıfta kalma olmayacak mı?

"EN FAZLA DÖNÜŞ KAHRAMANMARAŞ'TA"

450 bin öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı. 59 bin 922 öğrenci memleketlerine geri döndü. Dikkat çekici nokta en fazla dönüş K.Maraş'ta. Onu Hatay izliyor 10 bin öğrenci Hatay'a döndü. Öğretmenlerimiz Yemek pişirdi, ekmek üretti. Çadırların tüm organizasyonu öğretmenlerimizde.