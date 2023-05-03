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Haberler Galeri Yalı Çapkını Tarık kimdir, dizide kimi canlandırıyor? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler...

Yalı Çapkını Tarık kimdir, dizide kimi canlandırıyor? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler...

"Yalı Çapkını Tarık kimdir?" sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, oyuncularıyla gündeme geliyor. Her Cuma izleyicisiyle buluşan dizinin kadrosuna yeni dahil olan oyuncu Baran Bölükbaşı'nın hayatı merak edildi. Genç oyuncu dizide, Tarık karakterine hayat veriyor. Tarık'ın Seyran ve Ferit arasında nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını Tarık kimdir? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte kariyeri...

Giriş Tarihi: 03.05.2023 14:23
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Yalı Çapkını Tarık kimdir, dizide kimi canlandırıyor? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler...

Kadroya yeni dahil oldu! Yalı Çapkını dizisinde Tarık karakterine hayat veren Baran Bölükbaşı hakkında detaylar araştırılıyor. Dizinin takipçileri, Yalı Çapkını Tarık kimdir, kim canlandırıyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. Ayrıca Tarık'ın Seyran ve Ferit arasında nelere sebep olacağı merak edildi. Peki, Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? İşte, oyuncu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını Tarık kimdir, dizide kimi canlandırıyor? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler...

BARAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

1994 doğumlu olan Baran Bölükbaşı, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde okuyor.

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Yalı Çapkını Tarık kimdir, dizide kimi canlandırıyor? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler...

Antalya Replik Sanat Okulları ve Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi'nden oyunculuk eğitimi alan Bölükbaşı, oyunculuk hayatına 2017 yılında Adı Efsane dizisi ile başladı.

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Yalı Çapkını Tarık kimdir, dizide kimi canlandırıyor? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler...

Ardından Sevdanın Bahçesi, Servet ve Vuslat dizilerinde yer alan başarılı oyuncu Son Nefesime Kadar dizisinde Emre karakteri ile seyirci karşısına çıktı.

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Yalı Çapkını Tarık kimdir, dizide kimi canlandırıyor? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler...

Boks, Gitar, Bağlama, Bateri, Vokal, müzik prodüktörlüğü gibi yetenekleri olan Baran Bölükbaşı iyi derecede İngilizce biliyor.