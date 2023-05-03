Yalı Çapkını Tarık kimdir, dizide kimi canlandırıyor? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Rol aldığı diziler...

"Yalı Çapkını Tarık kimdir?" sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, oyuncularıyla gündeme geliyor. Her Cuma izleyicisiyle buluşan dizinin kadrosuna yeni dahil olan oyuncu Baran Bölükbaşı'nın hayatı merak edildi. Genç oyuncu dizide, Tarık karakterine hayat veriyor. Tarık'ın Seyran ve Ferit arasında nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını Tarık kimdir? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte kariyeri...