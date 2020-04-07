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TBMM'de maskeli oturum! Milletvekilleri corona virüse karşı böyle önlem aldı

TBMM Genel Kurulu'nda kritik infaz düzenlemesi toplantısı corona virüs önlemleri ile başladı. Meclis'te tüm vekillere maske dağıtılırken, vekillerin maskelerini takmaları istendi. Milletvekillerinin büyük kısmı kurallara uyarak maskelerini takarken, bazı vekillerin maskeleri takmadıkları görüldü. Maskelerinin takmayan vekiller uyarıldı. İşte TBMM'deki maskeli oturumdan dikkat çeken kareler...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 17:13
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TBMM'de maskeli oturum! Milletvekilleri corona virüse karşı böyle önlem aldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yüz binlerce kişinin beklediği infaz yasasını görüşmeye başladı.

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TBMM'de maskeli oturum! Milletvekilleri corona virüse karşı böyle önlem aldı

Adalet Komisyonu'nda geçtiğimiz cuma günü görüşülen ve cumartesi sabah saatlerinde kabul edilen düzenleme ile 90 bin kişinin cezaevlerinden ayrılması planlanıyor.


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TBMM'de maskeli oturum! Milletvekilleri corona virüse karşı böyle önlem aldı

Kritik düzenleme ile ilgili görüşmeler corona virüs önlemleri kapsamında gerçekleşiyor.

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TBMM'de maskeli oturum! Milletvekilleri corona virüse karşı böyle önlem aldı

TÜM VEKİLLERE TBMM YÖNETİMİNDEN MASKE

TBMM Başkanı Mustafa Şentop dün yaptığı açıklamada milletvekillerine maske dağıtılacağını ifade etmişti.

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TBMM'de maskeli oturum! Milletvekilleri corona virüse karşı böyle önlem aldı

Genel Kurul öncesi tüm çalışanlara ve vekillere tek tek maske dağıtıldı. Maskelerini takan vekiller oturuma katıldı.