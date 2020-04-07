TBMM'de maskeli oturum! Milletvekilleri corona virüse karşı böyle önlem aldı

TBMM Genel Kurulu'nda kritik infaz düzenlemesi toplantısı corona virüs önlemleri ile başladı. Meclis'te tüm vekillere maske dağıtılırken, vekillerin maskelerini takmaları istendi. Milletvekillerinin büyük kısmı kurallara uyarak maskelerini takarken, bazı vekillerin maskeleri takmadıkları görüldü. Maskelerinin takmayan vekiller uyarıldı. İşte TBMM'deki maskeli oturumdan dikkat çeken kareler...