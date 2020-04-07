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Haberler Galeri Son dakika: Af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum! 2020 Ceza infaz indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

Son dakika: Af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum! 2020 Ceza infaz indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

Son dakika... Af çıktı mı? Af yasası ile mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Corona virüsle mücadele kapsamında cezaevlerindeki riski azaltmak için infaz düzenlemesi çalışmaları hızlandırılmıştı. İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi geçtiğimiz hafta Adalet Komisyonu'nda kabul edildikten sonra bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Peki, af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Yeni ceza infaz indirimi ile mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

Giriş Tarihi: 07.04.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 15:48
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Son dakika: Af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum! 2020 Ceza infaz indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Af yasası çıktı mı? Yüzbinlerce mahkum ve ailesinin gözü kulağı Meclis'ten gelecek müjdeli haberde. Yeni infaz düzenlemesi ile birlikte 90 bin mahkuma tahliye yolu açılacak. MHP'nin 2018 yılında gündeme getirdiği af yasası çalışmaları, koronavirüsle mücadele kapsamında hızlandırılmıştı. TBMM Genel Kurulu af yasasını görüşmek için bugün saat 15.00'da toplandı. Peki, af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Ceza infaz indirimi ile mahkumlar ne zaman tahliye olacak? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum! 2020 Ceza infaz indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

AF ÇIKTI MI?

TBMM Genel Kurulu, bugün saat 15.00'da af yasasını görüşmek için toplandı. Af yasası henüz çıkmadı. Meclis'ten gelecek habere göre, infaz düzenlemesi teklifinin yasalaşacağı tarih belli olacak. Detayları anbean ahaber.com.tr sayfasından öğrenebilirsiniz.

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Son dakika: Af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum! 2020 Ceza infaz indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

İNFAZ PAKETİNE NELER VAR?

70 maddeden oluşan ve 11 kanunda değişiklik yapan teklife göre, her il merkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak.

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Son dakika: Af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum! 2020 Ceza infaz indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

İnfaz hakimleri, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek. İnfaz hakimleri, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup, ceza zaman aşımı ve hükümlünün ölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak.

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Son dakika: Af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum! 2020 Ceza infaz indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?

Kasten yaralama suçunun, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat oranında yükseltilecek.