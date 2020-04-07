HaberlerGaleriSon dakika: Af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum! 2020 Ceza infaz indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
Son dakika: Af yasası çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum! 2020 Ceza infaz indirimi mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
Son dakika... Af çıktı mı? Af yasası ile mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Corona virüsle mücadele kapsamında cezaevlerindeki riski azaltmak için infaz düzenlemesi çalışmaları hızlandırılmıştı. İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi geçtiğimiz hafta Adalet Komisyonu'nda kabul edildikten sonra bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Peki, af çıktı mı? İnfaz düzenlemesi son durum nedir? Yeni ceza infaz indirimi ile mahkumlar ne zaman tahliye olacak?
Giriş Tarihi: 07.04.2020 15:39Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 15:48