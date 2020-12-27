Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'ta açılıyor mu?

Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'ta açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son günlerde uygulanan kısıtlamalar sonrasında vaka sayılarında yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Yılbaşı için geri sayım başlarken en çok merak edilenlerden biri de, kafe ve kıraathane gibi kapalı olan yerlerin hangi tarihte açılacağı oldu. Vatandaşlar mekanların yeniden ne zaman açılacağını sorgulaması sürüyor. İşte, kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'ta açılıyor mu?