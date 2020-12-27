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27 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'ta açılıyor mu? Son dakika: Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'ta açılıyor mu?
Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınları nedeniyle bazı mekanların faliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Kafeler ve lokantalar paket servis olarak hizmet vermeye devam ediyor. Günlük vaka tablosunda yaşanan düşüş sonrasında mekanların yeniden açılıp açılmayacağı merak ediliyor. İşte, Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'ta açılıyor mu?
Giriş Tarihi: 27.12.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 17:21
Kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'ta açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son günlerde uygulanan kısıtlamalar sonrasında vaka sayılarında yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Yılbaşı için geri sayım başlarken en çok merak edilenlerden biri de, kafe ve kıraathane gibi kapalı olan yerlerin hangi tarihte açılacağı oldu. Vatandaşlar mekanların yeniden ne zaman açılacağını sorgulaması sürüyor. İşte, kafeler, kahvehaneler, lokantalar ne zaman açılacak? Mekanlar 15 Ocak'ta açılıyor mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ayı itibariyle, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan açıklama gelmedi.
RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR OCAK'TA AÇILIYOR MU?
Son günlerde 15 Ocak tarihinde kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri haberleri ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlamalar devam ediyor ve söz konusu sosyal alanların ocak ayında açılmasına yönelik yeni bir karar alınmış değil.
Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;