28 Temmuz 2024, Pazar
TBMM Genel Kurulu’nda yüksek tansiyon! Arbede yaşandı
TBMM Genel Kurulu'nda sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri esnasında AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kürsüdeki konuşmasının ardından AK Parti'li milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında arbede yaşandı.
Giriş: 28.07.2024 23:53 Güncelleme: 28.07.2024 23:55
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