TBMM Genel Kurulu’nda yüksek tansiyon! Arbede yaşandı

Sahipsiz hayvanlar, koyun, keçi, inek, buzağı, tavuk gibi ekonomik değeri olan çiftlik hayvanlarına saldırarak maddi kayıplara sebep vermektedir. Bunun yanı sıra ülkemiz Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı Kuduz Riskli Temas'ın yüksek olduğu ülkeler kategorisinde yer almaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin 125 iken 2023 yılında bu sayı 437 bin 601 olarak belirlenmiştir. Yabancı ülkeler Türkiye'ye gidecek vatandaşların saldırgan, başıboş köpek çeteleri ve kuduz riski hakkında uyarılmaktadır. Bu husus turizm gelirlerinin önemli bir kalem olduğu ülkemizin itibarı bakımından olumsuz bir izlenim oluşturmaktadır'' dedi.