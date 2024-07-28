Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirecek proje! Bakan Uraloğlu tarih verdi Rize İyidere Lojistik Limanı, Kalkınma Yolu'na bağlanacak

"YILDA TOPLAM 13 MİLYON TON KAPASİTESİ İLE KARADENİZ HAVZASINDA..."

Bakan Uraloğlu, İyidere Lojistik Limanı faaliyete geçtiğinde İran'ın kuzey eyaletlerinin Dubai limanlarını kullanarak yaptığı 25 milyar dolarlık ithalatını bir aydan 15 güne indiren bir alternatif olarak hizmet edeceğini ve bu özelliğiyle bölgenin ve Türkiye'nin deniz ticaretinden aldığı paya büyük katkı sağlayacağını söyledi. Uraloğlu, "Limanımız genel kargo, dökme yük, konteyner yükü ve Ro-Ro taşıma olmak üzere yılda toplam 13 milyon ton kapasitesi ile Karadeniz havzasında büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak." dedi.