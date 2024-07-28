28 Temmuz 2024, Pazar
Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirecek proje! Bakan Uraloğlu tarih verdi Rize İyidere Lojistik Limanı, Kalkınma Yolu'na bağlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize İyidere Lojistik Limanı'nın Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacağını bildirerek, yapımı devam eden limanın 2026 yılında işletmeye alınmasının planlandığı söyledi. Ayrıca Rize İyidere Lojistik Limanı'nın uluslararası ticaret yollarıyla olan bağlantısına değinen Bakan Uraloğlu, "Limana gelen yükler, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin güzergahındaki karoyolu bağlantısı ile Kalkınma Yolu'na bağlanacak, bu sayede, uluslararası ticaret yollarına bağlantısıyla Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirecek" dedi.
Giriş: 28.07.2024 17:56
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