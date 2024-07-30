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Başkan Erdoğan korku duvarlarını yıktı! Zalimleri kudurtan çıkış

İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliama karşı sessiz kalmayan ve Filistin davasına ilk günden bu yana sahip çıkan Başkan Erdoğan'ın son çıkışı zalimleri adeta kudurttu. Siyonist bakanın hadsiz tehditleri İsrail'in korkusunun apaçık bir göstergesi olurken, Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür ve Hilal Kaplan, Başkan Erdoğan'ın nasıl mazlumların sesi olduğunu anlatan yazılar kaleme aldı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 09:04
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Başkan Erdoğan korku duvarlarını yıktı! Zalimleri kudurtan çıkış

Türkiye, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliama en üst perdeden tepki gösterebilen nadir ülkelerden olurken; Başkan Erdoğan'ın son çıkışı zalimleri adeta çılgına çevirdi. Erdoğan'ın "Türkiye olarak güçlü olmalıyız ki İsrail Filistin'de yaptıklarını yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek benzerini yapabilelim" sözleri sonrası Katil İsrail'in kabine üyelerinden bazıları hadsiz tehditler savururken, Türkiye'nin bu tutumu adeta dünyanın korku duvarlarını yıktı. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür ve Hilal Kaplan bugün köşelerinde Erdoğan'ın sözleri ve Türkiye'nin tavrı ile ilgili yazı kaleme aldı. İşte o yazılar...

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Başkan Erdoğan korku duvarlarını yıktı! Zalimleri kudurtan çıkış

İşte Mahmut Övür'ün "Başkan Erdoğan dünyanın korku duvarını yıktı" başlıklı o yazısı

İki fotoğraf, ABD Kongresi'nde soykırımcı Netanyahu'nun ayakta alkışlanması, Fransa Olimpiyatları'nda sergilenen rezalet ve soykırımcı İsrail ekibinin pervasızlığı, dünyada yaşanan bütün o zalimliklerin arkasında nasıl bir "Batı" canavarlığı ve kirli bir hesap olduğunu bir kez daha gösterdi.
Hâlâ içeride görmeyenler, ileri geri konuşanlar olsa da İsrail faşizmi bu canavarlaşan Batı'nın bir ürünü ve hâlâ o canavarı beslemeye, ayakta tutmaya devam ediyor.
Gerçi bu da London Reviev of Books yazarı Adam Shatz'ın dediği gibi; "Bir zamanlar ölüm kamplarından sağ kurtulanlara sığınak olan İsrail devletinin soykırımla suçlanan bir millete dönüştüğü" gerçeğini değiştirmeyecek.

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Başkan Erdoğan korku duvarlarını yıktı! Zalimleri kudurtan çıkış

Dahası öyle bir noktaya gelindi ki, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail devletini soykırımcı ilan etmesi, vicdan sahibi Batılı ve Yahudi aydınların isyanı ve milyonlarca dünya vatandaşının sokaklara dökülmesi bile İsrail'in zalimliğini durdurmaya yetmedi.
Nihayet soykırımcı İsrail daha sert bir tepkiyi hak etti. O sert tepki de Başkan Erdoğan'dan geldi:
"Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok"

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Başkan Erdoğan korku duvarlarını yıktı! Zalimleri kudurtan çıkış

Bu sert çıkış, "çöküş korkusu" yaşayan zalimleri çok öfkelendirdi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da yapabileceği en aşağılık cevabı, bölgede daha önce yaptıkları zalimlikleri hatırlatarak verdi:
"Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin"

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Başkan Erdoğan korku duvarlarını yıktı! Zalimleri kudurtan çıkış

İsrailli zalimlerin ve arkasındaki emperyalistlerin fark etmediği şey ise artık o günlerin geride kaldığı, bölge devletlerinin bir kısmı sussa da halkların ve vicdanlı siyasetçilerin o zalimlikleri unutmadığı gerçeğiydi.
Artık yeni bir dünyanın eşiğindeyiz... Türkiye'den Çin'e, Güney Afrika'dan Brezilya'ya, Kolombiya'dan İspanya'ya Azerbaycan'dan Malezya'ya onlarca ülke gerçeği görüyor ve ABD destekli İsrail'in Filistinlilere yaptığı soykırıma karşı güçlü bir hat oluşturuyor.