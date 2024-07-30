30 Temmuz 2024, Salı
Başkan Erdoğan korku duvarlarını yıktı! Zalimleri kudurtan çıkış
İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliama karşı sessiz kalmayan ve Filistin davasına ilk günden bu yana sahip çıkan Başkan Erdoğan'ın son çıkışı zalimleri adeta kudurttu. Siyonist bakanın hadsiz tehditleri İsrail'in korkusunun apaçık bir göstergesi olurken, Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür ve Hilal Kaplan, Başkan Erdoğan'ın nasıl mazlumların sesi olduğunu anlatan yazılar kaleme aldı. İşte detaylar...
Giriş: 30.07.2024 09:04
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