Başkan Erdoğan korku duvarlarını yıktı! Zalimleri kudurtan çıkış

İşte Mahmut Övür'ün "Başkan Erdoğan dünyanın korku duvarını yıktı" başlıklı o yazısı

İki fotoğraf, ABD Kongresi'nde soykırımcı Netanyahu'nun ayakta alkışlanması, Fransa Olimpiyatları'nda sergilenen rezalet ve soykırımcı İsrail ekibinin pervasızlığı, dünyada yaşanan bütün o zalimliklerin arkasında nasıl bir "Batı" canavarlığı ve kirli bir hesap olduğunu bir kez daha gösterdi.

Hâlâ içeride görmeyenler, ileri geri konuşanlar olsa da İsrail faşizmi bu canavarlaşan Batı'nın bir ürünü ve hâlâ o canavarı beslemeye, ayakta tutmaya devam ediyor.

Gerçi bu da London Reviev of Books yazarı Adam Shatz'ın dediği gibi; "Bir zamanlar ölüm kamplarından sağ kurtulanlara sığınak olan İsrail devletinin soykırımla suçlanan bir millete dönüştüğü" gerçeğini değiştirmeyecek.