TBMM 100 yaşında! İlk tören Anıtkabir'de

Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Meclisimizin ilk reisi, milli mücadelemizin başkomutanı, büyük gazi...

Milletin zillete ve yok oluşa, vatanın ilhak ve istilaya mahkum edilmek istendiği tarihi bir dönemde, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır kararıyla, 'ya istiklal ya ölüm' şiarıyla yola çıkan ve mukaddes milli mücadelemizi yöneten gazi Meclisimizin 100'üncü açılış yıldönümünü anmak, milletimizin bir bütün olarak bir heyecan vesilesi saydığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla huzurunuzda toplanmış bulunuyoruz.

Bugün bütün Türkiye ve gönlü ay yıldızla çarpan dünyanın her yerindeki kardeşlerimiz bu bayramı ve yıldönümünü coşkuyla kutlamaktadır. Fedekarlıkla yürütülen mücadeleler neticesinde bugün Türkiye dünyanın saygın ülkelerinden birisidir.

Bütün şehitlerimizle beraber emin olunuz ki Türkiye ve TBMM, milli mücadeleye bağlı memleket sevdalılarının emin ellerindedir.

Ruhunuz şad olsun."