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TBMM 100 yaşında! İlk tören Anıtkabir'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 100. yıl kutlamaları, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başladı. Şentop ve devlet erkanı daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 10:07
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TBMM 100 yaşında! İlk tören Anıtkabir'de

TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

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TBMM 100 yaşında! İlk tören Anıtkabir'de

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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TBMM 100 yaşında! İlk tören Anıtkabir'de

Törene, TBMM başkanvekilleri Celal Adan, Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.

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TBMM 100 yaşında! İlk tören Anıtkabir'de

Tören, Corona Virüsü tedbirleri kapsamında, sade bir katılım ile gerçekleşti.

Meclis Başkanı Şentop daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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TBMM 100 yaşında! İlk tören Anıtkabir'de

Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Meclisimizin ilk reisi, milli mücadelemizin başkomutanı, büyük gazi...

Milletin zillete ve yok oluşa, vatanın ilhak ve istilaya mahkum edilmek istendiği tarihi bir dönemde, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır kararıyla, 'ya istiklal ya ölüm' şiarıyla yola çıkan ve mukaddes milli mücadelemizi yöneten gazi Meclisimizin 100'üncü açılış yıldönümünü anmak, milletimizin bir bütün olarak bir heyecan vesilesi saydığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla huzurunuzda toplanmış bulunuyoruz.

Bugün bütün Türkiye ve gönlü ay yıldızla çarpan dünyanın her yerindeki kardeşlerimiz bu bayramı ve yıldönümünü coşkuyla kutlamaktadır. Fedekarlıkla yürütülen mücadeleler neticesinde bugün Türkiye dünyanın saygın ülkelerinden birisidir.

Bütün şehitlerimizle beraber emin olunuz ki Türkiye ve TBMM, milli mücadeleye bağlı memleket sevdalılarının emin ellerindedir.

Ruhunuz şad olsun."