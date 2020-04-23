HaberlerGaleriKargolar bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı?
Kargolar bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı?
Bugün kargolar çalışıyor mu? Kargo şirketleri sokağa çıkma yasağında açık mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının detaylarının belli olması ile birlikte kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Bu kapsamda internet üzernde kargo şirketlerinin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, kargolar bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı?
Giriş Tarihi: 23.04.2020 09:51Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 09:54