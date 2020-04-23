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Haberler Galeri Kargolar bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı?

Kargolar bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı?

Bugün kargolar çalışıyor mu? Kargo şirketleri sokağa çıkma yasağında açık mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının detaylarının belli olması ile birlikte kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Bu kapsamda internet üzernde kargo şirketlerinin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, kargolar bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı?

Giriş Tarihi: 23.04.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 09:54
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Kargolar bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı?

23 Nisan kargolar çalışıyor mu? Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Bu kapsamda milyonlarca vatandaşın merak ettiği kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağına yönelik sorular yanıt buldu. Peki, kargolar bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı? İşte ayrıntılar...

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Kargolar bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı?

23-24-25-26 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların istisna kapsamında bulunacağı bildirildi.

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Kargolar bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı?

Uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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Kargolar bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı?

Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

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Kargolar bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı?

25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri, tatlı satış amaçlı iş yerleri, sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.