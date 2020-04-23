4 aşamalı corona virüs planı! Hayatın normale döneceği tarih belli oldu... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz" demesinin ardından bakanlıkların normalleşme çalışmaları başladı. Normalleşme için 4 aşamalı bir yol haritası izlenecek... Giriş Tarihi: 23.04.2020 08:35 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 08:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Tüm bakan arkadaşlarımıza, bu konuda gereken ikazları yaptık, talimatları verdik" demesinin ardından, bakanlıklarda "normalleşme" ile ilgili planlamalar başladı.
Milliyet'in ulaştığı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bakanlık birimlerine gönderilen yazıya göre, 21 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı'ndan gönderilen e-postada, Başkan Erdoğan'ın talimatı çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne sunmak üzere "Normalleşme planı" hazırlıklarının başladığı belirtildi.
Koronavirüs salgınının yayılma hızının düşmesi ve hayatın olağan akışına dönme sürecinin başarıyla tamamlanması için dört aşamalı olarak normalleşme planı yapılacağı belirtilen yazıda, aşamalara ilişkin MEB'in görev alanı içindeki konularla ilgili öneri ve eylem planlarının hazırlanması istendi.
İşte o plan
Edinilen bilgiye göre, "normalleşme süreci", Ramazan Bayramı'nı müteakiben başlayacak, Kovid-19 aşısının bulunacağı tarihe kadar 4 aşama içinde hayata geçirilecek. Aşamalar şu şekilde hayata geçecek:
Aşama 0 (Hazırlık dönemi): 4-26 Mayıs 2020, Aşama 1: 27 Mayıs-31 Ağustos 2020, Aşama 2: 1 Eylül-31 Aralık 2020, Aşama 3: 1 Ocak 2021 - Kovid-19 için aşının geliştirilerek uygulandığı tarih (şayet 1 ve 2'nci aşamada aşı henüz geliştirilerek uygulanmamış ise).