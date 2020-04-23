4 aşamalı corona virüs planı! Hayatın normale döneceği tarih belli oldu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz. Tüm bakan arkadaşlarımıza, bu konuda gereken ikazları yaptık, talimatları verdik" demesinin ardından, bakanlıklarda "normalleşme" ile ilgili planlamalar başladı.