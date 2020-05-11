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Tatil planı yapanlar dikkat! Otellerde yeni dönem başlıyor! Artık böyle olacak...
Corona virüs sonrası turizm sektörünün nasıl olacağı merak konusu olurken, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve koronavirüsle mücadele sürecinde turistik tesislerin "Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu" alabilmeleri için kriterler belirlendi. Otellerde "izolasyon alanları ve odaları" oluşturma şartı kriterlerin başında yer aldı.
Giriş Tarihi: 11.05.2020 16:42Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 16:47