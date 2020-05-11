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Tatil planı yapanlar dikkat! Otellerde yeni dönem başlıyor! Artık böyle olacak...

Corona virüs sonrası turizm sektörünün nasıl olacağı merak konusu olurken, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve koronavirüsle mücadele sürecinde turistik tesislerin "Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu" alabilmeleri için kriterler belirlendi. Otellerde "izolasyon alanları ve odaları" oluşturma şartı kriterlerin başında yer aldı.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 16:47
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Tatil planı yapanlar dikkat! Otellerde yeni dönem başlıyor! Artık böyle olacak...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının internet sitesinde yer alan "Konaklama tesisleri, yeme ve içme tesisleri için pandemi süresince yapılacak Kovid-19 ve hijyen uygulama şartları"ndan derlenen bilgiye göre, ulaşım ve konaklama tesisleri, sağlıklı bir tatil için gerekli önlemleri yerine getirecek, sertifikasyon almaya teşvik edilecek ama mecbur tutulmayacak. İşte madde madde tüm detaylar...

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Tatil planı yapanlar dikkat! Otellerde yeni dönem başlıyor! Artık böyle olacak...

Turistik işletmeler, ulusal veya uluslararası hijyen ve temizlik malzemesi tedarikçisi kuruluş iş birliğinde, Bakanlıkça belirlenen kurum veya kuruluş tarafından yapılacak denetim sonucunda belirlenen şartları taşımaları halinde belgeyi alabilecek. Turistik işletmelerin, tüketicinin beklentilerini karşılayarak olumlu algı ve rekabet üstünlüğü yakalamaları için öncelikle tüm süreci yönetecek bir yönetici görevlendirmeleri, tüm departmanlarına yönelik protokoller hazırlamaları, çalışanlara bu konularda eğitim verilmesini sağlamaları, hijyen ve dezenfeksiyon ile sosyal mesafe konusunda etkin çalışma yürütmeleri hedefleniyor.

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Tatil planı yapanlar dikkat! Otellerde yeni dönem başlıyor! Artık böyle olacak...

OTELLER SERTİFİKASYON İÇİN SOSYAL MESAFE PLANI HAZIRLAYACAK
Oteller, misafirin otele girişinden acil durum ve izolasyona kadar farklı başlıklarda 132 kriteri şartları yerine getirerek sertifika alacak.

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Tatil planı yapanlar dikkat! Otellerde yeni dönem başlıyor! Artık böyle olacak...

Buna göre, sertifika almak isteyen tesisler, tüm departman ve birimleri için hijyen uygulamalarını kapsayan protokoller hazırlayacak.

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Tatil planı yapanlar dikkat! Otellerde yeni dönem başlıyor! Artık böyle olacak...

Otellerde, sosyal mesafe planı hazırlanacak. Ortak kullanım alanlarında alkol bazlı el antiseptiği veya dezenfektanı bulunacak.