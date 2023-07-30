Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?

"90 bin taşerona kadro verilecek mi?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Türkiye'de uzun süredir gündemi meşgul eden taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili Bakanlar Kurulu, yoğun bir tempoda çalışmalara başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde yürütülen çalışmalar, taşeron işçilerin kadroya alınması için önemli bir adım olarak görülüyor. Peki, "Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? , "90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, taşerona kadro son dakika gelişmeleri...