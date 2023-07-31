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Haberler Galeri Canan Karatay üstüne basa basa açıkladı! Vücudu allak bullak ediyor! Her gün kutu kutu tükettiğimiz...

Canan Karatay üstüne basa basa açıkladı! Vücudu allak bullak ediyor! Her gün kutu kutu tükettiğimiz...

Canan Karatay 'sakın tüketmeyin' diyerek uyardı. Her gün kutu kutu tükettiğimiz bu içecek vücudumuzu zehirliyor! Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle sporcuların ve gençlerin sıklıkla tükettiği bu meşrubatın alkolden daha zararlı olduğunu söyledi. Karatay, yaptığı açıklamada, enerji içeceklerinin içerdikleri yüksek kafein, şeker ve diğer kimyasallar nedeniyle ciddi sağlık riskleri taşıdığını ifade etti. İşte, Canan Karatay'ın o içecek hakkındaki ezber bozan açıklamaları...

Giriş Tarihi: 31.07.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 16:55
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Canan Karatay üstüne basa basa açıkladı! Vücudu allak bullak ediyor! Her gün kutu kutu tükettiğimiz...

Duyanlar eline bile almıyor! Canan Karatay o içecek hakkındaki gerçeği açıkladı! Prof. Dr. Karatay, aşırı kafein alımının kalp ritim bozuklukları, yüksek tansiyon, çarpıntı gibi rahatsızlıklara yol açabileceğini belirtti. Karatay, özellikle sporcular ve gençler arasında yaygın olarak tüketilen bu içeceklerin vücut üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurguladı. İşte, haberin ayrıntıları...

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Canan Karatay üstüne basa basa açıkladı! Vücudu allak bullak ediyor! Her gün kutu kutu tükettiğimiz...

Türkiye'nin önde gelen iç hastalıkları uzmanlarından olan Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle sporcular ve gençler arasında popüler olan enerji içeceklerine dikkat çekerek, bu içeceklerin alkolden daha zararlı olabileceğini belirtti.

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Canan Karatay üstüne basa basa açıkladı! Vücudu allak bullak ediyor! Her gün kutu kutu tükettiğimiz...

Ayrıca, yüksek şeker içeriği nedeniyle bu içeceklerin obezite, tip 2 diyabet ve diş sağlığı sorunları gibi önemli sağlık sorunlarına katkıda bulunabileceğine dikkat çekti.

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Canan Karatay üstüne basa basa açıkladı! Vücudu allak bullak ediyor! Her gün kutu kutu tükettiğimiz...

"TAM BİR ZEHİR"

Enerji içeceklerinin zararlarına değinen Canan Karatay, "Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası.

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Canan Karatay üstüne basa basa açıkladı! Vücudu allak bullak ediyor! Her gün kutu kutu tükettiğimiz...

Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir" dedi.