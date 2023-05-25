Taşerona kadro gündemi 2023! 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? Taşerona kadro ne zaman verilecek? Son durum...

"Taşerona kadro verilecek mi, ne zaman?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. İkinci tur seçimleri sonrası Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri olarak ele alınacak olan konuların başında gelen taşerona kadro hakkında araştırmalar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin müjdeli haberi kamuoyuyla paylaştı. Peki 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? İşte taşerona kadro son durum 2023!