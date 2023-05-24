7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy uğruna teröristlere umut veriyor! Kandil'den destek mesajları yağıyor

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de desteğini alan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde başarısız bir sonuç elde etti. Kandil'den destek mesajları alan Kılıçdaroğlu, HDP'li isimlerin 'Selahattin Demirtaş ve Apo serbest kalacak' sözlerine ses çıkarmayarak teröristlere adeta umut veriyor. İşte oy uğruna Türkiye'nin tüm kırmızı çizgilerini unutan Kılıçdaroğlu'nun ve HDP ile Kandil'deki hainlerin skandal açıklamaları.