24 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy uğruna teröristlere umut veriyor! Kandil'den destek mesajları yağıyor

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy uğruna teröristlere umut veriyor! Kandil'den destek mesajları yağıyor

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken PKK'nın siyasi kolu HDP'nin de desteğini alan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinde başarısız bir sonuç elde etti. Kandil'den destek mesajları alan Kılıçdaroğlu, HDP'li isimlerin 'Selahattin Demirtaş ve Apo serbest kalacak' sözlerine ses çıkarmayarak teröristlere adeta umut veriyor. İşte oy uğruna Türkiye'nin tüm kırmızı çizgilerini unutan Kılıçdaroğlu'nun ve HDP ile Kandil'deki hainlerin skandal açıklamaları.

Giriş Tarihi: 24.05.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 11:22
  • 1
  • 31
7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy uğruna teröristlere umut veriyor! Kandil’den destek mesajları yağıyor

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan aldığı yüzde 49.5'luk oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ile fark attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 31
7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy uğruna teröristlere umut veriyor! Kandil’den destek mesajları yağıyor

KILIÇDAROĞLU KIRMIZI ÇİZGİLERİ UNUTTU

Seçimlerde HDP ve PKK desteğine rağmen Kılıçdaroğlu ilk turda başarısız olurken, Kılıçdaroğlu oy uğruna kırmızı çizgilerini de unutmuş durumda.

  • 3
  • 31
7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy uğruna teröristlere umut veriyor! Kandil’den destek mesajları yağıyor

TERÖR ELEBAŞLARINI CESARETLENDİRİYOR

Oy uğruna Türkiye'nin 40 yıllık terörle mücadelesinden vazgeçilebileceği vaadediliyor. Oy uğruna terör örgütü elebaşları cesaretlendiriliyor. Oy uğruna Türkiye'nin kurucu partisi, Türkiye'yi bölmek isteyen ve bunu gizlemeyen terör örgütü ve uzantılarından mesaj üstüne mesaj alıyor.

İşte oy uğruna Türkiye'nin tüm kırmızı çizgilerini unutan Kılıçdaroğlu'nun ve HDP ile Kandil'deki hainlerin skandal açıklamaları.

  • 4
  • 31
7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy uğruna teröristlere umut veriyor! Kandil’den destek mesajları yağıyor

-PKK'lı Terörist Elebaşı: Remzi Kartal

"Kılıçdaroğlu Tarihsel Fırsattır"

"Kılıçdaroğlu'na Destek AKP Ve MHP'nin Çökertilmesi Açısından Doğru Bir Tercihtir."

"(İkinci Turda Da) Bu Şekilde Kılıçdaroğlu'na Oyumuzu Vermeliyiz."

  • 5
  • 31
7’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy uğruna teröristlere umut veriyor! Kandil’den destek mesajları yağıyor

PKK'lı Terörist Elebaşı: Cemil Bayık

(Bu Vesileyle) "Herkese Çağrım AKP-MHP Zihniyetini Sandıkta Bitirmek."( Bu Seçim Herhangi Bir Seçim Değil) " Bu Seçim Tarihi Fırsattır." (Çok İyi Değerlendirilmesi Lazım.)

-HDP'li Pervin Buldan:

"Kullanacağımız Oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na"